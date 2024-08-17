Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 17.08.2024 - 11:30
Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
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Süper Lig heyecanı devam ediyor.

İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, deplasmanda Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.

ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.

Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.

Çaykur Rizespor ise sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı.


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