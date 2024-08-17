Adana Demirspor - Çaykur Rizespor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Çaykur Rizespor, Süper Lig'in 2. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile karşılaşacak. Zorlu mücadele 21.45'te başlayacak.
Süper Lig heyecanı devam ediyor.
İlhan Palut yönetimindeki Çaykur Rizespor, deplasmanda Michael Valkanis'in ekibi Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek.
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele 21.45'te başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ KANALDA?
Cihan Aydın'ın yöneteceği karşılaşma Bein Sports 2'den naklen yayımlanacak.
Adana Demirspor, Süper Lig'de oynadığı ilk maçta deplasmanda Fenerbahçe'ye 1-0 mağlup olmuştu.
Çaykur Rizespor ise sahasında Başakşehir ile 0-0 berabere kalmıştı.
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