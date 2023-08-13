Samsunspor Süper Lig'e 1 puanla başladı!

Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:31

Güncelleme: 13.08.2023 - 21:31

Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Servet Çetin

SERVET ÇETİN'İN İLK MAÇI

Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.