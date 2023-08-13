Samsunspor Süper Lig'e 1 puanla başladı!

Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.08.2023 - 21:31
Samsunspor Süper Lig'e 1 puanla başladı!
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Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.

Yeni Sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takım da sezona 1 puanla başladı.

Servet Çetin

SERVET ÇETİN'İN İLK MAÇI

Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı.

Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.


Sivasspor samsunspor süper lig

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