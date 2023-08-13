Samsunspor Süper Lig'e 1 puanla başladı!
Süper Lig'in yeni ekibi Samsunspor ilk hafta maçında deplasmanda karşılaştığı Sivasspor ile 1-1 berabere kaldı.
Süper Lig'in ilk haftasında Sivasspor ile Samsunspor karşı karşıya geldi.
Yeni Sivas Stadyumu'nda oynanan maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Sivasspor'un golü 11. dakikada Clinton N'Jie attı. Samsunspor'un golü 78. dakikada Van Drongelen'den geldi. Karşılaşmada başka gol çıkmadı ve maç 1-1 eşitlikle sona erdi. Alınan bu sonucun ardından iki takım da sezona 1 puanla başladı.
Servet Çetin
SERVET ÇETİN'İN İLK MAÇI
Sivasspor'da Servet Çetin, ilk resmi maçına çıktı.
Ligin bir sonraki haftasında Sivasspor, Gazientep FK ile karşılaşacak. Samsunspor, Fenerbahçe'yi konuk edecek.
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