Adana Demirspor duyurdu: İtalyan yıldız ameliyat oldu!
Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un İtalyan futbolcusu Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği açıklandı.
Trendyol Süper Lig ekibi Yukatel Adana Demirspor'un forvet oyuncusu Mario Balotelli'nin dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
İTALYA'DA AMELİYAT EDİLDİ
Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Mario Balotelli'nin yaşadığı rahatsızlık nedeniyle dün (çarşamba) İtalya'da dizinden ameliyat edildiği bildirildi.
Gerçekleştirilen başarılı operasyon sonrası Başkan Murat Sancak ve başkan danışmanı Gökhan Göktürk ile telefon görüşmesi yapan Mario Balotelli'ye "geçmiş olsun" dilekleri iletildi.
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