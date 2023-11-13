Adana Demirsporlu kaleci Ertaç Özbir kaleye duvar ördü!

Süper Lig'in 12. haftasında kendi sahasında ağırladığı Fenerbahçe ile 0-0 berabere kalan Adana Demirspor'da 34 yaşındaki kaleci Ertaç Özbir'in performansı dikkat çekti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:15
Adana Demirsporlu kaleci Ertaç Özbir kaleye duvar ördü!
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Adana Demirspor'un deneyimli kalecisi Ertaç Özbir, 0-0 biten Fenerbahçe maçında başarılı bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, 90 dakika boyunca 8 isabetli şut atsa da Ertaç'ı bir türlü geçemedi.

Özellikle ilk yarıda Dzeko-Ertaç ikilisi sık sık karşı karşıya geldi ancak başarılı eldiven kalesinde duvar ördü.

"GÖNÜL 3 PUAN İSTERDİ AMA..."

Öte yandan Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz." 


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