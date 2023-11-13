Adana Demirsporlu kaleci Ertaç Özbir kaleye duvar ördü!

Yayınlanma: 13.11.2023 - 11:15

Güncelleme: 13.11.2023 - 11:15

Adana Demirspor'un deneyimli kalecisi Ertaç Özbir, 0-0 biten Fenerbahçe maçında başarılı bir performans ortaya koydu.

Fenerbahçe, 90 dakika boyunca 8 isabetli şut atsa da Ertaç'ı bir türlü geçemedi.

Özellikle ilk yarıda Dzeko-Ertaç ikilisi sık sık karşı karşıya geldi ancak başarılı eldiven kalesinde duvar ördü.

"GÖNÜL 3 PUAN İSTERDİ AMA..."

Öte yandan Ertaç Özbir, Adana Demirspor'un Fenerbahçe ile berabere kaldığı maçın ardından açıklama yaptı.

Ertaç Özbir yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Fenerbahçe önde çok iyi pres yaptı, bu yüzden baskılı oynayamadık. İlk 15 dakika iyi başlayamadık. Sonrasında oyunu dengeledik. Oyun gitgele döndü. Sonucunda 1 puan aldık. Gönül 3 puan isterdi ama içerideki namağlup serimizi devam ettirdiğimiz için mutluyuz."