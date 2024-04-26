Adana Demirspor - Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Yayınlanma: 26.04.2024 - 09:18

Güncelleme: 26.04.2024 - 09:18

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Yukatel Adana Demirspor ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma beIN Sports 1 ekranlarından yayınlanacak.

Yeni Adana Stadı'ndaki karşılaşma saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi Bahattin Şimşek yönetecek.

Haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe'nin 4 puan önünde lider giren Galatasaray, ligin geride kalan 33 maçlık bölümünde 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucu 90 puan topladı. Puan cetvelinde 11. sırada yer alan Yukatel Adana Demirspor'un ise 9 galibiyet, 14 beraberlik ve 10 mağlubiyetle 41 puanı bulunuyor.

İki takım arasında Süper Lig'in ilk yarısında İstanbul'da yapılan maçı Galatasaray 3-1 kazanmıştı.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor XI: Magomedaliyev, Atal, Gravillon, Semih, Mohammadi, Alioui, Maestro, Yusuf Barasi, Stiven Mendoza, Yusuf Erdoğan, Balotelli.

Galatasaray XI: Muslera, Kaan, Nelsson, Abdülkerim, Köhn, Torreira, Kerem Demirbay, Ziyech, Mertens, Barış Alper, Icardi.

21 MAÇTIR YENİLMİYOR

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'deki son 21 müsabakada mağlubiyet yüzü görmedi.

Bu sezonki tek yenilgisini 12. haftada deplasmanda Atakaş Hatayspor müsabakasında yaşayan Galatasaray, sonrasındaki 21 lig maçında 19 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

7 OYUNCU KART SINIRINDA

Galatasaray'da Yukatel Adana Demirspor maçı öncesi 7 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor.

Sarı-kırmızılı futbolcular Lucas Torreira, Sergio Oliveira, Victor Nelsson, Davinson Sanchez, Hakim Ziyech, Kaan Ayhan ve Kerem Aktürkoğlu, sarı kart görmeleri durumunda 35. haftadaki EMS Yapı Sivasspor maçında forma giyemeyecek

Sarı-kırmızılı ekipte Wilfried Zaha, sakatlığı sebebiyle Adana Demirspor maçı kadrosunda yer almadı.

SON 5 MAÇTA 19 GOL ATTI

Sarı-kırmızılı ekip, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçında 19 gol kaydetti.

Galatasaray, ligde Çaykur Rizespor'a 6, Corendon Alanyaspor, Kasımpaşa ve Siltaş Yapı Pendikspor'a 4'er ve Hatayspor'a 1 gol attı.

Sarı-kırmızılılar, ligde 33 maçta ise 77 kez fileleri havalandırdı.

GALATASARAY, ICARDI'YE GÜVENİYOR

Galatasaray, şampiyonluk yarışında girilen kritik dönemde golcüsü Mauro Icardi'ye güveniyor.

Son 5 lig maçında 6, toplamda ise 20 gole ulaşarak Fenerbahçeli Edin Dzeko'yu yakalayan Icardi, takımının aldığı galibiyetlerde önemli rol oynadı.

Tecrübeli santrfor, Yukatel Adana Demirspor mücadelesinde de takımının gol umudu olacak.

ADANA DEMİRSPOR FORMSUZ

Yukatel Adana Demirspor, Trendyol Süper Lig'deki son 5 maçının sadece 1'ini kazanabildi.

Geçen hafta konuk olduğu Yılport Samsunspor'la 1-1 berabere kalan Yukatel Adana Demirspor, son 5 lig maçında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

KAZANMA REKORU KIRABİLİR

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında konuk olacağı Yukatel Adana Demirspor'u yenmesi halinde kendisine ait ligde üst üste kazanma rekorunu kıracak.

Sarı-kırmızılı ekip, 34. haftaya 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle zirvede giriyor. Ligdeki son 14 maçını kazanan "Cimbom", karşılaşmadan galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

Geçen sezon 12 ve 25. haftalar arasında üst üste 14 maç kazanarak (biri hükmen) Süper Lig rekorunu kıran sarı-kırmızılılar, bu sezon da aynı başarıyı tekrarladı.

Galatasaray, Yukatel Adana Demirspor deplasmanından 3 puanla ayrılması durumunda kendisine ait üst üste kazanma rekorunu geliştirecek.

GÖZÜ FENERBAHÇE'NİN REKORUNDA

Sarı-kırmızılılar, Yukatel Adana Demirspor'u mağlup etmesi halinde Fenerbahçe'nin puan rekoruna ortak olacak.

Ligin 1988-1989 sezonunda 93 puan toplayan Fenerbahçe, Süper Lig'in bir sezonda en fazla puan toplayan takımı konumunda bulunuyor.

Galatasaray, Siltaş Yapı Pendikspor galibiyetiyle 90 puana ulaşarak, 3 puanlı sisteme geçilen 1987-1988 sezonundaki kendisine ait puan toplama rekorunu egale etti. Sarı-kırmızılılar, Adana Demirspor karşısında galip gelerek Fenerbahçe'nin puan toplama rekoruna ortak olmak istiyor.

HEDEF 100 PUANI GEÇMEK

Galatasaray, gözünü 3 haneli puana çevirdi.

Bu sezon ligde oynadığı maçlarda 2,72 puan ortalaması yakalayan sarı-kırmızılı takım, bu performansını devam ettirmesi halinde 100 puan barajını geçecek.

Galatasaray, bunu gerçekleştirmesi durumunda Süper Lig'de 3 haneli puan toplayan ilk takım olacak.

PUAN REKORU ELİNDE

Okan Buruk, Süper Lig tarihinin en başarılı sezonunu geçiriyor.

Ligde geride kalan 33 maçta 29 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 yenilgiyle 90 puan toplayan Buruk yönetimindeki Galatasaray, lig tarihinde bu haftayı en fazla puanla geçen takım oldu.

Tecrübeli teknik adam, sarı-kırmızılıların bu başarısında başrolü oynadı.

OKAN BURUK, EN FAZLA ŞAMPİYONLUK GÖREN İSİM

Okan Buruk, Süper Lig'de futbolcu ve teknik adamlık kariyerinde en fazla şampiyonluk gören isim olarak tarihe adını yazdırdı.

Futbolcu olarak 7 kez kupayı havaya kaldıran Buruk, teknik direktörlük kariyerinde ise 2 kez bu sevinci yaşadı.

Teknik direktör olarak ilk şampiyonluk sevincini Başakşehir'in başında yaşayan Okan Buruk, Süper Lig'de üç farklı takımı şampiyon yapan Mustafa Denizli'nin ardından iki farklı takımı bu başarıya taşıyan ilk Türk teknik adam olarak tarihe geçti.

Buruk, Galatasaray'da Hamza Hamzaoğlu'ndan sonra hem futbolcu hem de teknik adam olarak şampiyonluk yaşayan ikinci isim oldu.

40. RANDEVU

Galatasaray ile Adana Demirspor, Süper Lig'de 40. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında 2 Ekim 1960'ta Adana'da yapılan ve 2-2 sona eren maçla başlayan rekabette geride kalan 39 müsabakada Galatasaray 21, Adana Demirspor 9 galibiyet aldı. Taraflar 9 karşılaşmada ise birbirine üstünlük sağlayamadı.

Galatasaray'ın attığı 64 gole karşılık Adana Demirspor 32 gol buldu.

ADANA'DAKİ MAÇLAR

İki takım arasında Adana'da yapılan maçlarda mavi-lacivertli takımın üstünlüğü bulunuyor.

Adana'da yapılan 19 lig maçında ev sahibi ekip 7, konuk takım 5 galibiyet aldı. Taraflar, 7 karşılaşmada ise birbirine üstünlük kuramadı.

Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 15 gol atarken, Adana Demirspor 16 kez fileleri havalandırdı. Sarı-kırmızılılar, 19 maçın 13'ünde gol atamadı.

EN FARKLI SKORLAR

İki ekip arasındaki rekabette en farklı galibiyetlere sarı-kırmızılı takım imza attı.

Galatasaray, rakibini 1983-1984 sezonunda sahasında 9-2, 1987-1988 sezonunda ise deplasmanda 5-0 mağlup etti.

Adana Demirspor ise sarı-kırmızılılar karşısındaki en farklı galibiyetini 1982-1983 sezonunda sahasında 3-0'lık skorla aldı.