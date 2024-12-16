Adana Demirspor galibiyeti hatırladı: Beşiktaş'a deplasmanda büyük şok!

Yayınlanma: 16.12.2024 - 17:31

Güncelleme: 16.12.2024 - 21:04

Süper Lig’de çıkış arayan Beşiktaş, Adana Demirspor’a konuk oldu. Adana Demirspor maçı 2-1 kazanarak sezonun ilk galibiyetini aldı.

Maçta Adana Demirspor, 31. dakikada Barasi ve 39. dakikada Aimbetov'un golleriyle 2-0 öne geçti. Beşiktaş'ın golü 72. dakikada Al-Musrati'den geldi.

76. dakikada Beşiktaş'ta Tayyip Talha Sanuç direkt kırmızı kartla oyundan atıldı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN İLK GALİBİYET

Bu sezon ligin dibine demirleyen Adana Demirspor 15. lig maçında ilk kez galibiyete uzandı. Puan silme cezası alıp eksiye düşen Adana ekibi bu galibiyetle birlikte 2 puana yükseldi.

Beşiktaş ise 25 puanda kaldı. Avrupa'da Bodo Glimt'e kaybeden Beşiktaş, Adana Demirspor maçıyla birlikte üst üste 2. maçını kaybetti.

Karşılaşmadan dakikalar | Adana Demirspor 2-1 Beşiktaş

99' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva'nın sol kanattan kullandığı köşe vuruşunda Semih kale sahasında kafayla topu arka direğe çevirdi. Al Musrati, müsait pozisyonda topa dokundu. Fakat kaleci Deniz %99'luk pozisyonu kurtardı.

98' TEHLİKELİ ATAK! Semih Kılıçsoy, ceza yayından ceza sahası solunda bulunan Joao Mario'ya pasını verdi. Joao Mario şutunu çekti ancak Deniz topu kurtardı. Beşiktaş, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

94' TEHLİKELİ ATAK! Yusuf Sarı bir kez daha topu sol kanattan taşıyarak ceza sahasına girdi. Ceza sahası sağından dar açıdan şutunu çekti ancak top uzak direğin yanından dışarı çıktı.

92' Adana Demirspor'da Yusuf Barasi ile Ali Yavuz Kol yerine Ozan Demirbağ ve Bünyamin Balat dahil oldu.

88' ÖNEMLİ POZİSYON! Rafa Silva'nın kullandığı köşe vuruşunda Musrati kafa vuruşunu yaptı. Deniz soluna uzanarak topu harika çıkardı. Beşiktaş, sağ kanattan bir korner daha kullanacak.

87' Muçi'nin sol kanattan açtığı ortada savunma araya girerek topu dışarı gönderdi. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

85' Beşiktaş'ta Salih Uçan yerine Joao Mario oyuna dahil oldu.

83' Musrati'nin orta alandan ceza sahasına hareketlenen Mustafa Erhan'a gönderdiği uzun top kaleci Deniz'de kaldı.

82' Adana Demirspor'da İzzet Çelik ve Aymbetov oyundan alındı. Yerlerine Florent Shehu ile Tayfun Aydoğan dahil oldu.

76' KIRMIZI KART | Sol kanatta topla buluşan Yusuf Sarı, Beşiktaş kalesine hızla topu sürdü. Ceza yayının üzerinde Tayyip Talha, Yusuf'a yaptığı faulün ardından kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

74' Beşiktaş'ta Can Keleş oyundan çıktı. Mustafa Erhan Hekimoğlu oyuna dahil oldu.

72' GOL | Ernest Muçi'nin sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada arka direkte savunma topu karşıladı. Penaltı noktasına gelen topta Musrati kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

71' ÖNEMLİ POZİSYON! Salih'in kullandığı köşe vuruşunda ön direkte Semih topa hamle yaptı. Kaleci Deniz harika çıkardı.

69' Can sağ kanattan ceza sahasına ortaladı. Arka direkte Muçi'den önce Arda araya girerek topu dışarı gönderdi. Siyah Beyazlılar bu kez ters kanattan köşe vuruşu kullanacak.

64' Rafa Silva, orta alandan topu hücum kaleye sürerek Can Keleş'e yerden derin bir top gönderdi ancak top kaleci Deniz'de kaldı.

57' Maestro, orta alanın ilerisinde Muçi'ye yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

56' Yusuf Barasi, sağ kanattan içeri çektiği topu sağ ayağının içiyle kaleye denedi ancak şut savunmadan döndü.

52' Can Keleş, sağ kanattan çizgiye inip ceza sahasına yerden çevirdi ancak savunmada Maestro araya girerek tehlikeyi önledi.

50' Svensson'un sağ kanattan topu taşıyıp, rakip ceza yayında bulunan Salih'e pasını verdi. Salih'in sağ ayak içiyle vurduğu şut üstten farklı şekilde auta gitti.

47' Rafa Silva, rakip ceza yayından solunda bulunan Semih'e pasını verdi. Semih, ceza sahası solundan sol ayağıyla şutunu çekti ancak top farklı şekilde üstten dışarı gitti.

46' Beşiktaş'ta Masuaku ve Chamberlain oyundan alındı. Yerlerine Zaynutdinov ile Muçi dahil oldu.

45' Kullanılan köşe vuruşunda kaleci Deniz topu yumrukladı. Sonrasında Rafa Silva'nın orta alanın ilerisinden ceza sahasına hareketlenen Semih'e verdiği pasta ofsayt bayrağı kaldırıldı.

45' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına açtığı ortada top savunmadan dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

40' GOL | Maestro, orta sahadan sağ kanatta bulunan Yusuf Sarı'ya yerden pasını gönderdi. Yusuf Sarı topu hücum kaleye sürerek rakip ceza sahasının sağında Masuaku''ya harika bir çalım attı. Sonrasında son çizgiye inip kale sahasına yerden çevirdiği topta kale ağzında Aymbetov, topa dokunuşunu yaparak meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu.

37' Arda Kurtulan, sağ kanattan topu taşımak istedi fakat Emirhan Topçu araya girerek tehlikeyi önledi.

33' Can Keleş'in ceza sahası dışında sağ çaprazdan kaleye gönderdiği şutunda Deniz Eren Dönmezer topa hakim olmayı başarıyor.

31' GOL | Yusuf Sarı'nın kullandığı köşe vuruşunda savunmadan penaltı noktasına seken topa Yusuf Barasi sağ ayak içiyle şutunu çekerek topu ağlarla buluşturdu.

30' Yusuf Sarı'nın sağ kanattan ceza yayına sürdüğü topu solunda bulunan Yusuf Barasi'ye verdi. Yusuf'un ceza sahasına solundan çektiği şutu Mert kurtardı. Adana Demirspor, sol kanattan köşe vuruşu kullanacak.

24' Ali Yavuz Kol'un defansın arkasına gönderdiği pasa hareketlenen Abat Aymbetov için yan hakem ofsayt bayrağını kaldırıyor.

20' Yusuf Barasi'nin ceza sahası dışından kaleye gönderdiği şutunda takım arkadaşına çarpan top auta çıkıyor.

17' Orta sahada yaşanan ikili mücadele sırasında Emirhan Topçu, topla birlikte ilerleyen Yusuf Sarı'ya müdahalede bulununca Oğuzhan Çakır tarafından sarı kartla cezalandırılıyor.

13' Ceza sahası dışında kaleyi karşıdan gören bir noktadan kazanılan serbest vuruşu kullanan Yusuf Sarı'nın doğrudan kaleye gönderdiği şutunda Mert Günok topu uzaklaştırmayı başarıyor. Pozisyonun devamında Arda Kurtulan'ın ceza alanında sol çaprazdan yaptığı vuruşta Mert Günok bir kez daha gole izin vermiyor.

11' Yusuf Barasi'nin pasıyla ceza alanında topla buluşan Abat Aymbetov'un karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok gole izin vermiyor.

10' TEHLİKELİ ATAK! Rafa Silva, orta alandan topu sürerek rakip ceza yayının gerisinde Musrati'ye pas verdi. Pasın ardından Silva, Musrati'nin sağından hareketlenerek ceza sahasının sağ tarafında kaleci Deniz ile karşı karşıya kaldı. Ancak sağ ayağının içiyle çektiği şutu, kaleci Deniz dizleriyle kurtardı.

6' Ali Yavuz'un sol kanattan ceza sahasına açtığı ortada savunmada Tayyip Talha topu karşıladı ve tehlikeyi önledi.

5' Can Keleş, sağ kanattan ceza sahasına ortalamak istedi fakat Ali Yavuz'un müdahalesi ile top dışarı çıktı. Beşiktaş, sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak.

4' Yusuf Sarı'nın ceza yayından çektiği şut savunmada Masuaku'dan döndü. Sonrasında top Beşiktaşlı oyuncularda kaldı.

1' Mücadelede ilk düdük çaldı.