Adana Demirspor'dan forvete M'baye Niang takviyesi
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Senegalli futbolcu M'baye Niang'ı renklerine bağladı.
Adana Demirspor, hücum bölgesine takviye yaptı.
Adana temsilcisi, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.
Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.
30 MAÇTA 6 GOL
İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.
Niang, geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.
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