Adana Demirspor'dan forvete M'baye Niang takviyesi

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, Senegalli futbolcu M'baye Niang'ı renklerine bağladı.

AA
Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:27
Adana Demirspor'dan forvete M'baye Niang takviyesi
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Adana Demirspor, hücum bölgesine takviye yaptı.

Adana temsilcisi, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

30 MAÇTA 6 GOL

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Niang, geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.


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