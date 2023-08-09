Adana Demirspor'dan forvete M'baye Niang takviyesi

Yayınlanma: 09.08.2023 - 17:27

Güncelleme: 09.08.2023 - 17:27

Adana Demirspor, hücum bölgesine takviye yaptı.

Adana temsilcisi, Senegalli santrfor M'baye Niang'ı kadrosuna kattı.

Mavi-lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre, 28 yaşındaki M'baye Niang ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

30 MAÇTA 6 GOL

İmza törenine Kulüp Başkanı Murat Sancak da katıldı.

Niang, geçen sezon Fransa temsilcisi Auxerre formasıyla 30 lig maçında 6 gol atmıştı.