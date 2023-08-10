Adana Demirspor - Osijek maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında kendi sahasında Hırvat ekip Osijek'i konuk edecek. Zorlu mücadele saat 21:00'de başlayacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında Yukatel Adana Demirspor, Hırvatistan temsilcisi Osijek'i konuk edecek.
ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI SAAT KAÇTA?
Yeni Adana Stadı'nda yapılacak müsabaka saat 21.00'de başlayacak.
ADANA DEMİRSPOR - OSIJEK MAÇI HANGİ KANALDA?
Gürcistan Futbol Federasyonu'ndan hakem Goga Kikacheishvili yöneteceği mücadele TV 8.5'tan naklen yayımlanacak.
Kikacheishvili'nin yardımcılıklarını David Akhvlediani ve Davit Gabisonia üstelenecek. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Davit Kharitonashvili olacak.
Mavi lacivertliler 17 Ağustos'ta deplasmanda oynayacağı rövanş maçında turu geçmesi halinde, play-off turunda Avrupa Ligi'nden Olympiakos-Genk eşleşmesinin kaybedeniyle karşılaşacak.
EKSİKLER
Adana Demirspor'da Gravillon cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek.
MUHTEMEL 11'LER
Adana Demirspor: Karacic, Svensson, Manev, Semih, Rodrigues, Stambouli, Emre, Yusuf, Belhanda, Akintola, Cherif Ndiaye
Osijek: Malenica, Grzan, Brlek, Mkrcthyan, Drambayev, Nejasmic, Evangelou, Jugovic, Spoljaric, Mierez, Caktas
ADANA DEMİRSPOR İKİNCİ GALİBİYET İÇİN ÇIKIYOR
Tarihinde ilk kez Avrupa kupalarında boy gösteren Yukatel Adana Demirspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Romanya temsilcisi CFR Cluj'u deplasmanda 1-1'in rövanşında sahasında 2-1 yenerek 3. eleme turuna yükselmişti.
Türkiye'de uzun yıllar futbolculuk ve teknik direktörlük yapan Stjepan Tomas'ın çalıştırdığı Osijek ise 2. eleme turundan girdiği UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde Macaristan'ın Zalaegerszegi takımını 1-0 ve 2-1'lik skorlarla eleyerek Yukatel Adana Demirspor'a rakip olmuştu.
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