Son dakika: Fenerbahçe Samet Akaydın'ı resmen açıkladı

Yayınlanma: 10.01.2023 - 19:04

Güncelleme: 10.01.2023 - 19:04

Fenerbahçe Samet Akaydın transferi için görüşmelere başladı.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Samet Akaydın'ın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Adana Demirspor A.Ş. ile görüşmelere başlamıştır" ifadeleri kullanıldı.

Fenerbahçe, iddiaya göre Samet Akaydın'ın bonservisi için Adana Demirspor'a taksitler halinde toplamda 4 milyon Euro ödeyecek.

Samet Akaydın

ADANA DEMİRSPOR'A VEDA ETMİŞTİ

Öte yandan Fenerbahçe Kulübü'nün, Samet Akaydın'a sezon sonuna kadar 8 Milyon TL ödeyeceği belirtildi. Sarı-lacivertlilerle 3,5 yıllık sözleşme imzalayacak Samat Akaydın, gelecek sezon 15 Milyon TL maaş alacak. Defans oyuncusunun maaşı her sezon artış gösterecek.

Adana Demirspor'un savunma oyuncusu Samet Akaydın, sosyal medya hesabından Adana Demirspor'a veda etti. Ara transfer döneminde Fenerbahçe'ye imza atmaya hazırlanan 28 yaşındaki futbolcu paylaşımında, kulübü Adana Demirspor'u etiketledi ve "İlkler, enler ve sonlar her zaman özeldir. Unutulmaz" ifadelerini yazdı.

"ALİ KOÇ'A SÖZ VERDİM"

Adana Demirspor Başkanı Murat Sancak, kısa bir süre önce yaptığı açıklamada "Başkan Ali Koç'a söz verdim" ifadelerini kullandı. Murat Sancak ayrıca "Samet Akaydın'a Fenerbahçe'nin verdiğinin daha üstünü verdiler ama ben bir söz verdim. Çok iyi bir adam verdim Fenerbahçe'ye. Bayağı iyi bir adam. Fenerbahçe'ye ilaç gibi bir transfer olacak" diye konuşmuştu.

Bu sezon Adana Demirspor formasıyla Süper Lig'de 17 maçta süre alan Samet Akaydin, 2 gol kaydetti.