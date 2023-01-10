Fenerbahçe maçı öncesi Gaziantep FK'de istifa!
15 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de başkan Cevdet Akınal görevinden istifa etti.
Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'nin başkanı Cevdet Akınal, görevinden istifa etti.
Kulüpten yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Göreve geldiğimiz 2021/2022 sezonundan bu yana kamuoyuna yansıyan ve yansımayan çeşitli zorluklar içerisinde takımımızı bugüne kadar getirdik.
Gaziantep Futbol Kulübü’nün başarısı için elimizi taşın altına koyduk, şahsi düşünce içerisinde olmadık, olamazdık da. İyi niyet ve özveri anlayışı ile bir noktaya kadar gelebildik.
Gaziantep’in beklentilerini karşılayacak ve renkleriyle şanlı Antep Savunmasını sembolize eden kırmızı siyahlı formaya katkı sunmak isteyecek Gaziantep sevdalılarının yolunu açmak amacıyla bugün itibarıyla görevimizden ayrıldığımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Gaziantep Futbol Kulübü Yönetim Kurulu Adına
Cevdet AKINAL"
KAMUOYUNUN BİLGİSİNE— Gaziantep FK (@GaziantepFK) January 10, 2023
https://t.co/TJzJtzeCyC pic.twitter.com/nC3LGYlx1y
Ligde 19 puanla 11. sırada yer alan Gaziantep FK, 15 Ocak Pazar günü Fenerbahçe ile karşılaşacak.
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