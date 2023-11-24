Trafik kazası geçirmişti: Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması

Yayınlanma: 24.11.2023 - 09:24

Güncelleme: 24.11.2023 - 10:19

Adana Demirspor'da forma giyen yıldız isim Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkollü olduğu düşünülen İtalyan yıldız alkol testine girmeyi reddetti.

AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ

Ağır hasarlı araçtan çıkarılan ve ambulansla hastaneye götürülen Mario Balotelli'nin kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.

Öte yandan İtalyan kaynaklı haberlerde Mario Balotelli'nin alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.

Mario Balotelli'nin aracından ambulansa doğru yönelirken sendelediği gözlemlendi.

ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA

Süper Lig ekibi Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.

Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.