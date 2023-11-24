Trafik kazası geçirmişti: Adana Demirspor'dan Balotelli açıklaması
Süper Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da forma giyen Mario Balotelli, ülkesi İtalya'da trafik kazası geçirdi.
Adana Demirspor'da forma giyen yıldız isim Mario Balotelli, İtalya'da trafik kazası geçirdi. Alkollü olduğu düşünülen İtalyan yıldız alkol testine girmeyi reddetti.
AMBULANSLA HASTANEYE GÖTÜRÜLDÜ
Ağır hasarlı araçtan çıkarılan ve ambulansla hastaneye götürülen Mario Balotelli'nin kazayı yara almadan atlattığı bildirildi.
Öte yandan İtalyan kaynaklı haberlerde Mario Balotelli'nin alkol testine girmeyi reddettiği kaydedildi.
Mario Balotelli'nin aracından ambulansa doğru yönelirken sendelediği gözlemlendi.
ADANA DEMİRSPOR'DAN AÇIKLAMA
Süper Lig ekibi Adana Demirspor, trafik kazası geçiren Mario Balotelli'nin sağlık durumu hakkında açıklama yaptı.
Adana Demirspor'dan yapılan açıklamada, "Dün ülkesi İtalya'da trafik kazası geçiren oyuncumuz Mario Balotelli'nin sağlık durumunun iyi olduğunu, evinde istirahatte olup herhangi bir sıkıntısı olmadığını bilginize sunarız" ifadelerine yer verildi.
En Çok Okunan Haberler
-
- Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
- MSB'den açıklama geldi!
- Üç dakika arayla iki deprem
- ‘Ortalama zekaya sahip…’
- Hakim görevden alındı!
- 'Hamas'ın yaptığını Türkiye'de yapmak zorundayız'
- Kredi kartı faizlerine ilişkin yeni karar!
- Çinli otomotiv devi Türkiye'ye fabrika kuruyor
- Darp raporu alarak sözleşmesini feshetti!
- Dilan Polat cezaevinden aradı