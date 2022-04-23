Adana Demirspor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

23 Nisan 2022 Cumartesi, 09:25

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluğa giden Trabzonspor, Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşacak. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanacak mücadele saat 20.30'da başlayacak. Karşılaşmanın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu olacak ve onun yardımcılıklarını ise Mustafa Sönmez ile Serkan Çimen üstlenecek. Mücadele beIN Sports 1'den canlı yayımlanacak.

3 EKSİK

Trabzonspor'da maç öncesinde 3 eksik bulunuyor. Sakatlıkları olan Nwakaeme ile Hüseyin kadroda yer alınmazken Yunus Mallı da kadroya alınmadı. Adana temsilcisinde ise Balotelli cezası nedeniyle maçta forma giyemeyecek. Ayrıca bordo mavililerde karşılaşma öncesinde Denswil sarı kart sınırında bulunuyor.

Trabzonspor bu karşılaşma öncesinde son 4 maçtır galip gelemedi. Bu süreçte 1 mağlubiyet 3 beraberlik alan Fırtına, açık ara liderliğini sürdürse de şampiyonluğunu garantileyemedi.

KAZANIRSA 1 PUAN YETECEK

Şampiyonluk için 4 puana ihtiyacı olan 73 puanlı lider Trabzonspor'un en yakın rakibi Fenerbahçe, Rize deplasmanında rahat kazanarak maç fazlasıyla puan farkını 8'e düşürdü. Bordo mavililer bu akşam kazanması durumunda fark yeniden 11'e çıkacak. Bu durumda lider son 4 haftaya 11 puan farkla girecek ve şampiyonluk için yalnızca 1 puana ihtiyacı kalacak.

FIRTINA 18-4 ÖNDE

İki takım ligde 32. kez karşılaşacak. 1974'te başlayan rekabette Trabzonspor 18 kez kazanırken, 4 maçta Adana Demirspor güldü. 9 mücadele berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Trabzon'da oynanan maçı Fırtına 2-0 kazanmıştı.

33 YILDIR YENİLMİYOR

Trabzonspor rakibine Adana'da en son 1989 yılında mağlup oldu. Deplasmanda rakibiyle bugüne kadar 15 kez karşılaşan bordo-mavililer, 6 galibiyet ve 4 mağlubiyet alırken 5 müsabaka berabere bitti.

MUHTEMEL 11'LER

Adana Demirspor: Muric, Svensson, Tayyip, Samet, Rassoul, Gökhan, Stambouli, Yunus, Belhanda, Vargas, Assombalonga.

Trabzonspor: Uğurcan, Bruno Peres, Ahmet Can, Vitor Hugo, Denswil, Dorukhan, Hamsik (Siopis), Abdülkadir Ömür, Visca, Dijanniy, Cornelius