Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Mario Balotelli açıklaması!

Süper Lig ekibi Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, Ümraniyespor karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Montella, maçın ardından Mario Balotelli ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine" dedi.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 09:46
Adana Demirspor'da Vincenzo Montella'dan Mario Balotelli açıklaması!
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında ağırladığı HangiKredi Ümraniyespor'u 1-0 yenen Adana Demirspor'un teknik direktörü Vincenzo Montella, maçın ardından Balotelli ile yaşadığı tartışmaya ilişkin, "Kendisine olan beklentilerimiz daha büyük. O yüzden bunu ilettim kendisine. Tabii orada adrenalin bazen başka şeyler de söyletiyor. Ama benim için orada bitmiştir yani bu olay" dedi.

Montella, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, büyük takımların bu tür maçları da kazanmak zorunda olduğunu, galibiyetten mutluluk duyduğunu söyledi.

Maçın zor geçeceğini önceden gördüğünü ifade eden Montella, şunları dile getirdi:

"Kompakt oynayan ve iyi defans yapan ve iyi baskı yapan bir takıma karşı oynayacağımızı da biliyorduk. Aslında çok iyi başladığımız bir maç olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü sonrasında hemen golü bulduk. Sonrasında tabii biraz böyle yani kendimizi geri çektik gibi ama takımın birlikteliği bizim için çok önemliydi. Sonuna kadar gösterdikleri beraber mücadele için de gerçekten tebrik etmek istiyorum çocuklarımızı."


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