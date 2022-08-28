Süper Lig'de İstanbulspor, Alanyaspor'u tek golle geçti!
Süper Lig'de İstanbulspor, deplasmanda karşılaştığı Alanyaspor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.
Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 1-0 kazandı.
Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Valon Ethemi kaydetti.
İSTANBUL KIZARDI, ALANYA PENALTI KAÇIRDI
İstanbulspor'da Kristal Abazaj, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alanyaspor'da Daniel Candeias, 87. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.
Sezona galibiyetle başlayan Alanyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor ile beraber kalmıştı. Bu sonuçla ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı.
17 YIL SONRA KAZANDI
Ligde sırasıyla Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor mağlup olan İstanbulspor, bu sonuçla ligde 17 yıl sonra ilk galibiyetini almış oldu.
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