Süper Lig'de İstanbulspor, Alanyaspor'u tek golle geçti!

28 Ağustos 2022 Pazar, 09:35

Spor Toto Süper Lig 4. hafta mücadelesinde İstanbulspor, deplasmanda Alanyaspor ile karşılaştı.

Kırbıyık Holding Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi İstanbulspor 1-0 kazandı.

Konuk ekibe galibiyeti getiren golü 48. dakikada Valon Ethemi kaydetti.

İSTANBUL KIZARDI, ALANYA PENALTI KAÇIRDI

İstanbulspor'da Kristal Abazaj, 87. dakikada ikinci sarı karttan kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı. Alanyaspor'da Daniel Candeias, 87. dakikada kazanılan penaltı atışını gole çeviremedi.

Sezona galibiyetle başlayan Alanyaspor, Beşiktaş ve Sivasspor ile beraber kalmıştı. Bu sonuçla ligde çıktığı son 3 maçta galibiyet çıkaramadı ve 5 puanda kaldı.

17 YIL SONRA KAZANDI

Ligde sırasıyla Trabzonspor, Kayserispor ve Konyaspor mağlup olan İstanbulspor, bu sonuçla ligde 17 yıl sonra ilk galibiyetini almış oldu.