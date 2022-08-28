Süper Lig'de Adana Demirspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti!

Süper Lig'de Adana Demirspor, kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.

cumhuriyet.com.tr
28 Ağustos 2022 Pazar, 09:39
Süper Lig'de Adana Demirspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti!
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Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı.

Vincenzo Montella'nın talebelerine 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 6. dakikasında Kevin Rodrigues attı.

Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 4 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.

Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Trabzonspor'u ağırlayacak.


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