Süper Lig'de Adana Demirspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti!
Süper Lig'de Adana Demirspor, kendi sahasında ağırladığı Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig'in 4. haftasında Adana Demirspor, sahasında HangiKredi Ümraniyespor ile karşı karşıya geldi. Yeni Adana Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi Adana Demirspor, 1-0'lık skorla kazandı.
Vincenzo Montella'nın talebelerine 3 puanı getiren golü karşılaşmanın 6. dakikasında Kevin Rodrigues attı.
Bu sonuçla birlikte Adana Demirspor, 4 hafta sonunda 9 puana ulaştı. Ümraniyespor 1 puanda kaldı.
Süper Lig'in 5. haftasında Adana Demirspor, Hatayspor deplasmanına gidecek. Ümraniyespor, Trabzonspor'u ağırlayacak.
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