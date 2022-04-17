Ricardo Quaresma kadroya alınmamasına tepki gösterdi: Değişmeyeceğim

17 Nisan 2022 Pazar, 18:49

Portekiz Ligi'nde 2 sezondur Vitoria Guimaraes forması giyen Ricardo Quaresma son 4 lig maçında oynamadı. Tecrübeli yıldız 3 maçta kadroya alınmazken, Porto maçını da yedek kulübesinde takip etti.

Vitoria Guimaraes'in Paços Ferreira'yı 4-0 yendiği maçın ardından Ricardo Quaresma'nın kadroda olmaması ile ilgili sorulan soruya teknik direktör Pepa, "Ricardo Quaresma bir süredir takımdan uzaktı ve dün yedek kulübesinden katkı yapabilecek seviyede değildi. Bazı oyuncular kadro dışı olabilir" ifadelerini kullanmıştı.

"İNSANLARI MEMNUN ETMEK İÇİN DEĞİŞMEYECEĞİM"

38 yaşındaki Portekizli yıldız Instagram hesabından hocasına yanıt verdi ve "İnsanları memnun etmek için değişmeyeceğim" dedi ve şu ifadeleri kullandı:

"Takıma tebrikler. Galibiyetten dolayı çok mutluyum. Oynamasam da, teknik direktörün tercihi olmasam da taraftar ve takım için mutluyum. Vitoria'ya geldiğim günden beri aynı arzuyla elimden geleni yapıyorum. Oyunun verdiği keyfi kaybetmeyeceğim, her gün antrenmandaki enerjim bunun kanıtı. İnsanları memnun etmek için kişiliğimi değiştirmeyeceğim. Mutluysam gösteririm, mutsuzsam da. Ben böyleyim. Kazandığım savaşların bir önemi yok, bazen 'kötü adam' ilan edilsem de her zaman bir yenisine odaklanıyorum. Oyun henüz bitmedi."

Ricardo Quaresma bu sezon 21 maça çıkarken 1 gol, 1 asist katkısı verdi.