Olimpiu Morutan'ın menajeri Victor Becali'den transfer açıklaması

17 Nisan 2022 Pazar, 19:04

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı ancak beklenilen performansı veremediği gerekçesiyle gönderilmesi gündemde olan Olimpiu Morutan ile ilgili menajeri Victor Becali'den açıklama geldi.

"ONU FATİH TERİM İSTEDİ"

Rumen basınından Digisport'a konuşan Becali, Morutan hakkında çıkan transfer iddialarına değinerek, "Morutan hakkında çok şey söyleniyor. Her gün transfer olacağı konuşuluyor. Çok iyi İngilizce bilmemesi sorun değil. Fatih Terim onu istediği için takıma getirdi" dedi.

"8-10 MİLYON EURO'LUK HABERLER BENİ EĞLENDİRİYOR"

Becali, ayrıca "Şu anda Galatasaray'ın başkanı yok. Bakalım teknik direktör kalacak mı? Morutan hakkında şu anda karar verecek kimse yok. Sonrasında ne olup bitecek hep birlikte göreceğiz. Haaland ve Mbappe'nin bile nereye gidecekleri bilinmiyor. 8-10 milyon Euro'luk haberler beni ciddi şekilde eğlendiriyor" sözlerini dile getirdi.

Galatasaray ile 2026 yılına kadar sözleşmesi bulunan Olimpiu Morutan, bu sezon Sarı-Kırmızılı forma ile 32 maçta forma giyerken 3 gol ve 5 asistlik performansa imza attı.