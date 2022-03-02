Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo ile aynı kalitedeyim
Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, The Athletic'e konuştu. "Onların seviyesine gelmek için bazı şansları kullanamadım" diyen Balotelli buna karşın, "Futbol kalitesinde Ronaldo ve Messi'yi kıskanacak hiçbir şeyim yok" dedi.
The Athletic için Mario Balotelli ile röportaj yapan eski futbolcu Nedum Onuoha, "Carrington'da (City'nin antrenman sahası) unutamayacağım şey, birisi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuştuğunda, Mario 'Onlar kadar iyiyim' derdi" ifadelerini kullandı.
Balotelli ile röportaj için 5 ay uğraştığını kaydeden Onouha, "Ondaki değişime inanamadım" dedi.
Balotelli, Onouha'ya verdiği röportajda ise şöyle konuştu:
"Yüzde yüz eminim, bu oyuncularla aynı kalitedeyim; ancak Messi ve Ronaldo'nun seviyelerine gelmek için bazı şansları kullanamadım. Bu günlerde Ronaldo kadar iyiyim diyemem; çünkü Ronaldo kaç tane Altın Top (Ballon d'Or) kazandı? Messi ve Ronaldo ile kendinizi kıyaslayamazsınız, hiç kimse yapamaz. Ancak futbol kalitesinden bahsedersek, dürüst olmak gerekirse onları kıskanacak hiçbir şeyim yok.
City'den ayrılmam en büyük hatalarımdan biriydi. Ayrıldıktan sonra Milan'da bir buçuk yıl iyi oynasam da daha sonra bazı problemler yaşadım. Şimdi daha tecrübeliyim, o zaman City'den ayrılmamam gerektiğini biliyorum. Her yıl City'nin gelişimini, gelişimini ve gelişimini gördük. Orada uzun yıllar Sergio Aguero gibi olabilirdim. Şimdiki düşünce yapım olsaydı City'de muhtemelen Ballon d'Or kazanabilirdim. Buna eminim."
İlgili Haberler
- Galatasaray'da Arda Turan'dan gönderme: Jübile yaparken onu da götüreceğim
- Formula 1 pilotu Max Verstappen'den tarihe geçecek sözleşme: Yıllık 40 milyon Pound
- Ukraynalı Andriy Yarmolenko'dan Rus futbolculara tepki: Neden bir pislik gibi oturuyorsunuz?
Günün Video Haberi
Video Haberler
- Savaş diye oyun videosu yayımlayan CNN Türk'ten açıklama
- Trafikteki araç seyir halinde patladı
- Ukraynalı kadın, Ruslara molotof atarken kendini yaktı
- 'Bir anda patlama sesleri gelmeye başladı'
- Kuveyt'te Ulusal Gün kutlandı
- Harkov'da mahsur kalan Türk öğrenci dehşeti yaşadı
- 21 yaşındaki işletmeci: Bu kadar mı bağımlı bir ülkeyiz?
- Esir alınan Rus askerlerinin görüntülerini yayınlandı
- 'Makineli tüfek sesleriyle uyandım'
- Savaşın simge ismi oldu
En Çok Okunan Haberler
- '10 milyon dolarlık mal varlığıma el konuldu'
- Almanya Başbakanı açıkladı: NATO, Ukrayna'ya girecek mi?
- Torrent'ten Fatih Terim'e gönderme!
- Canan Karatay'dan ömrü uzatan besin önerileri
- CHP'li Ağbaba: 'Bu savaş Türkiye'yi direkt etkileyecek'
- Demirören, Beşiktaş'a verdiği sözü 10 yıl sonra tuttu!
- Oğlunun fotoğrafını kurtarmak isterken yanarak öldü
- Babasının cenazesinde kalp krizi geçirdi, hastanede öldü
- Büyükelçilik'ten tahliyelerle ilgili yeni açıklama
- Rönesans'a kapalı kapılar ardında dev ihale