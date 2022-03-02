Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo ile aynı kalitedeyim

Adana Demirspor'un İtalyan golcüsü Mario Balotelli, The Athletic'e konuştu. "Onların seviyesine gelmek için bazı şansları kullanamadım" diyen Balotelli buna karşın, "Futbol kalitesinde Ronaldo ve Messi'yi kıskanacak hiçbir şeyim yok" dedi.

cumhuriyet.com.tr
02 Mart 2022 Çarşamba, 14:00
Adana Demirspor'un golcüsü Mario Balotelli: Messi ve Ronaldo ile aynı kalitedeyim
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The Athletic için Mario Balotelli ile röportaj yapan eski futbolcu Nedum Onuoha, "Carrington'da (City'nin antrenman sahası) unutamayacağım şey, birisi Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo hakkında konuştuğunda, Mario 'Onlar kadar iyiyim' derdi" ifadelerini kullandı. 

Balotelli ile röportaj için 5 ay uğraştığını kaydeden Onouha, "Ondaki değişime inanamadım" dedi. 

Balotelli, Onouha'ya verdiği röportajda ise şöyle konuştu:

"Yüzde yüz eminim, bu oyuncularla aynı kalitedeyim; ancak Messi ve Ronaldo'nun seviyelerine gelmek için bazı şansları kullanamadım. Bu günlerde Ronaldo kadar iyiyim diyemem; çünkü Ronaldo kaç tane Altın Top (Ballon d'Or) kazandı? Messi ve Ronaldo ile kendinizi kıyaslayamazsınız, hiç kimse yapamaz. Ancak futbol kalitesinden bahsedersek, dürüst olmak gerekirse onları kıskanacak hiçbir şeyim yok.

City'den ayrılmam en büyük hatalarımdan biriydi. Ayrıldıktan sonra Milan'da bir buçuk yıl iyi oynasam da daha sonra bazı problemler yaşadım. Şimdi daha tecrübeliyim, o zaman City'den ayrılmamam gerektiğini biliyorum. Her yıl City'nin gelişimini, gelişimini ve gelişimini gördük. Orada uzun yıllar Sergio Aguero gibi olabilirdim. Şimdiki düşünce yapım olsaydı City'de muhtemelen Ballon d'Or kazanabilirdim. Buna eminim."


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