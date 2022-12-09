Fenerbahçe - US Salernitana maçının saati değişti

Fenerbahçe'nin 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile oynayacağı hazırlık maçının başlama saati 18.00'den 16.00'ya alındı.

cumhuriyet.com.tr
09 Aralık 2022 Cuma, 14:29
Fenerbahçe - US Salernitana maçının saati değişti
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Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile oynayacağı hazırlık maçının başlama saati 18.00'den 16.00'ya alındığını açıkladı.

Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:

"Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18.00’den 16.00’ya alındı. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."


fenerbahçe Salernitana hazırlık maçı

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