Fenerbahçe - US Salernitana maçının saati değişti
Fenerbahçe'nin 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile oynayacağı hazırlık maçının başlama saati 18.00'den 16.00'ya alındı.
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 10 Aralık Cumartesi günü İtalya Serie A ekiplerinden US Salernitana ile oynayacağı hazırlık maçının başlama saati 18.00'den 16.00'ya alındığını açıkladı.
Sarı-lacivertlilerden yapılan açıklama şu şekilde:
"Antalya kampımızda yarın Serie A ekiplerinden US Salernitana ile Alanya Kırbıyık Holding Stadyumu’nda oynayacağımız hazırlık maçının başlama saati 18.00’den 16.00’ya alındı. Taraftarlarımızın ve kamuoyunun bilgisine sunarız."
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