Hull City, Fenerbahçe'den bir ismi daha istiyor!

09 Aralık 2022 Cuma, 13:27

Türk iş insanı Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu İngiltere Championship ekibi Hull City, kış transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Daha önce Fenerbahçe'den Allahyar Sayyadmanesh, Ozan Tufan ve Dimitrios Pelkas'ı renklerine bağlayan İngiliz ekibi, sarı-lacivertli ekipte forma giyen bir oyuncuyu gözüne kestirdi.

Akşam'ın haberine göre gol noktasında sıkıntı yaşayan Hull City bu boşluğu Fenerbahçe'de forma şansı bulamayan Serdar Dursun ile değerlendirmek istiyor.

Geçtiğimiz sezon Fenerbahçe'den yaptığı transferler ile büyük yankı uyandıran Hull City, şimdiye kadar Fenerbahçe'den transfer ettiği 3 isimden de memnun durumda.

Serdar Dursun, bu sezon Fenerbahçe formasıyla çıktığı 12 resmi maçta 2 gol 2 asist keydetti.



















