İtalyan basınından flaş iddia: Atalanta'lı futbolcu Luis Muriel'e Fenerbahçe kancası
Fenerbahçe'nin İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) ekibi Atalanta'nın Kolombiyalı futbolcusu Luis Muriel ile ilgilendiği iddia edildi.
Joao Pedro'nun sakatlığı sonrası forvet hattına transfer yapması beklenen Fenerbahçe için sürpriz bir iddia gündeme geldi.
12-15 MİLYON EURO
İtalyan basınında yer alan haberde, sarı-lacivertlilerin Atalanta forması giyen Luis Muriel'i kadrosuna katmak istediği belirtildi. Haberde İtalyan ekibinin Muriel için 12-15 milyon Euro arası bonservis geliri beklediği aktarıldı.
DAHA ÖNCE DE ADI ANILMIŞTI
Fenerbahçe, Atalanta ve oyuncunun menajeri arasında transfer için görüşmelerin devam ettiği kaydedildi.
Luis Muriel'in adı yaz transfer döneminde de Fenerbahçe ile anılmıştı.
SÖZLEŞMESİ SONA ERİYOR
Sözleşmesi sezon sonunda bitecek 31 yaşındaki santrfor, Dünya Kupası için verilen araya kadar Atalanta'da çıktığı 9 karşılaşmada 1 gol, 2 asistlik performans sergiledi.
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