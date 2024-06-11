Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama

Trendyol 1. Lig ekiplerinden Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumlu sonuçlanmadığını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.06.2024 - 22:35
Adanaspor'dan kulübün satış sürecine ilişkin açıklama
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Adanaspor, kulübün devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmelerin olumsuz sonuçlandığını açıkladı. 

Turuncu-beyazlı ekipten yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Adanaspor'un devir süreciyle ilgili yürütülen görüşmeler maalesef olumlu sonuçlanmamıştır. Devir sürecinde her iki taraf tarafından mutabık kalınan şartların alıcı firma tarafından yerine getirilmemesi sebebiyle süreç iptal edilmiştir."

Açıklamada, Adanaspor ile ilgilenen diğer şirket ve şahıslarla görüşmelere devam edileceği belirtildi.


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