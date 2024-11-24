Adanaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!
Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.
TFF 1.Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.
Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 90+5'te Mustafa Pektemek attı.
SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI
Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.
Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor 8 puanda kaldı.
TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.
Etiketler: #sakaryaspor #Adanaspor #TFF 1. Lig
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