Adanaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!

Sakaryaspor, TFF 1. Lig'in 13. haftasında deplasmanda karşılaştığı Adanaspor ile 1-1 berabere kaldı.

Adanaspor'un imdadına Mustafa Pektemek yetişti!
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.11.2024 - 18:28

TFF 1.Lig'in 13. hafta karşılaşmasında Sakaryaspor, Adanaspor'a konuk oldu. Yeni Adana Stadyumu'ndaki maç 1-1 beraberlikle sonuçlandı.

Adanaspor'un tek golünü 68'de Feyzi Yıldırım penaltıdan kaydetti. Adanaspor'un tek golünü ise 90+5'te Mustafa Pektemek attı.

SAKARYASPOR 10 KİŞİ KALDI

Sakaryaspor oyuncusu Muhammed Ertürk, mücadelenin 61. dakikasında kırmızı kart gördü.

Sakaryaspor bu maçın ardından puanını 14 yaptı. Adanaspor 8 puanda kaldı.

TFF 1. Lig'in bir sonraki haftasında Adanaspor, Kocaelispor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, Boluspor'u konuk edecek.


Etiketler: #sakaryaspor #Adanaspor #TFF 1. Lig

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