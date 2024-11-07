Adem Ljajic'ten şaşırtan karar: Hem futbolcu hem de basketbolcu

Novi Pazar Futbol Takımı'nda forma giyen Adem Ljajic, Novi Pazar Basketbol Takımı ile de sözleşme imzaladı.

Adem Ljajic'ten şaşırtan karar: Hem futbolcu hem de basketbolcu
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 07.11.2024 - 19:00

Bir dönem Beşiktaş'ta forma giyen Sırp futbolcu Adem Ljajic, futbol tarihine geçecek bir imza attı.

Sırbistan Ligi ekiplerinden Novi Pazar'da forma giyen futbolcunun, aynı zamanda kulübün basketbol takımında da forma giymeye başlayacağı açıklandı.

Kulüpten yapılan açıklamada, basketbol takımının da Adem Ljajic ile sözleşme imzaladığı ve tecrübeli futbolcunun hem futbol takımında hem de basketbol takımında forma giyeceği belirtildi.

33 yaşındaki Ljajic, bu sezon Novi Pazar formasıyla 14 maça çıkarken bu maçlarda 5 gol 6 asistlik performans gösterdi.


Etiketler: #Adem Ljajic #FK Novi Pazar #Sözleşme

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