Adı Al Hilal ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Bruno Fernandes açıklaması!
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Amorim, transferde adı Al Hilal ile anılan Portekizli oyuncu Bruno Fernandes hakkında konuştu.
Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Al Hilal'in kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes ile ilgili konuştu.
Portekizli teknik direktör, Bruno Fernandes'i takımda tutmak istediklerini söyledi. Amorim, "Bruno Fernandes bizim kaptanımız ve kalması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.
52 MAÇTA 37 GOL KATKI
Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.
Manchester United'da bu sezon 52 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 18 asist yaptı.
Etiketler: #bruno fernandes #Ruben Amorim #manchester united #transfer
Spor Haberleri
- Adalı umut asıladı
- Bodo/Glimt'in peri masalına son verdi!
- UEFA Avrupa Ligi'nde finalin adı belli oldu!
- Traktör taraftarları, şampiyonluğu İstanbul'da kutladı
- Monaco, Eric Dier ile anlaştı!
- Porto, Rodrigo Mora ile sözleşme uzattı
- Shakhtar Donetsk - Arda Turan görüşmesinde yeni gelişme!
- Haaland: Yeterince iyi değildik, açlığımız azaldı
- Galatasaray'ın hedefi NBA'in ligi!
- İsmail Kartal'ın takımı Persepolis, son dakikada güldü!
En Çok Okunan Haberler
-
- Ezgi Mola’nın evine 'işgalciler' yerleşti
- 'Hadsizlik ama bunların da işi bu'
- O meslek grubuna yeşil pasaport geliyor
- Serdal Adalı'dan Osimhen sözleri!
- Kılıçdaroğlu'ndan açıklama geldi
- Özgür Çelik ve 25 kişi hakkında siyasi yasak istendi
- Hastaneye sevk edilen Özdağ yeniden cezaevine gönderildi
- Saldırı günü neler yaşandı?
- X avukatından İmamoğlu için itiraz
- Trump: Tanışmayı sabırsızlıkla bekliyorum