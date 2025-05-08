Adı Al Hilal ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Bruno Fernandes açıklaması!

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, UEFA Avrupa Ligi yarı finalinde karşılaşacakları Athletic Bilbao maçı öncesi açıklamalarda bulundu. Amorim, transferde adı Al Hilal ile anılan Portekizli oyuncu Bruno Fernandes hakkında konuştu.

Adı Al Hilal ile anılıyordu: Ruben Amorim'den Bruno Fernandes açıklaması!
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 08.05.2025 - 16:01

Manchester United Teknik Direktörü Ruben Amorim, Al Hilal'in kadrosuna katmak istediği Bruno Fernandes ile ilgili konuştu.

Portekizli teknik direktör, Bruno Fernandes'i takımda tutmak istediklerini söyledi. Amorim, "Bruno Fernandes bizim kaptanımız ve kalması için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

52 MAÇTA 37 GOL KATKI

Güncel piyasa değeri 55 milyon Euro olarak gösterilen 30 yaşındaki futbolcunun Manchester United ile 2027 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor.

Manchester United'da bu sezon 52 maçta süre bulan Bruno Fernandes, 19 gol attı ve 18 asist yaptı.


Etiketler: #bruno fernandes #Ruben Amorim #manchester united #transfer

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