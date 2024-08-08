Adı Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Richarlison'dan transfer açıklaması!

Tottenham Hotspurlu futbolcu Richarlison, hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaptı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 08.08.2024 - 17:31
Adı Arabistan ekipleriyle anılıyordu: Richarlison'dan transfer açıklaması!
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Tottenham Hotspur'un 27 yaşındaki yıldızı Richarlison'un transferde ismi bir süredir Suudi Arabistan ekipleri ile anılıyordu.

Golcü oyuncu hakkında çıkan transfer iddialarıyla ilgili açıklama yaparak bu söylentilere son verdi.

Richarlison yaptığı açıklamada Arabistan'dan teklif geldiğini doğrulayarak "Suudi Arabistan'dan güzel bir teklif geldi ancak Brezilya ve Premier Lig'de oynama hayalim var! Para büyük ama hayallerim daha büyük" dedi.

SEZON KARNESİ

Geride bıraktığımız sezonda Tottenham ile 31 maça çıkan Brezilyalı oyuncu, 12 gol ve 4 asistlik performans sergiledi.


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