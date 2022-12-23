Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan

Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.

cumhuriyet.com.tr
23 Aralık 2022 Cuma, 16:38
Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan
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FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

İşte o gol...


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