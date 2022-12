Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan

FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.

Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.

İşte o gol...

How many times have you watched @richarlison97's SENSATIONAL goal? ??#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup