Dünya Kupası'nın en güzel golü Richarlison'dan
Brezilya'nın Sırbistan'ı 2-0 yendiği maçta Richarlison'un röveşatayla attığı gol, 2022 FIFA Dünya Kupası'nın en iyisi seçildi.
FIFA'dan yapılan açıklamaya göre taraftar oylamasında rakiplerini geride bırakan Richarlison, Katar'da düzenlenen Dünya Kupası'nın en güzel golünü atan isim olarak belirlendi.
Brezilyalı futbolcu, söz konusu golü Sırbistan ile oynanan G Grubu maçının 73. dakikasında atmıştı. Richarlison, Vinicius Junior'un sol kanattan penaltı noktasına doğru ortaladığı topu şık bir şekilde kontrol edip, röveşatayla ağlara göndererek kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetmişti.
İşte o gol...
How many times have you watched @richarlison97's SENSATIONAL goal? ??#HyundaiGOTT2022 | #FIFAWorldCup— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 21, 2022
En Çok Okunan Haberler
-
- Cumhur İttifakı mum gibi eriyor!
- ‘Referandum şartı’
- 'Böyle bir ahmaklık görmedim'
- Bahçeli'ye hediyesi montaj çıktı
- Bilgin'den 'asgari ücret' açıklaması
- 'Hükümetin her dediğini cilalarken...'
- Paris'te silahlı saldırı: iki ölü, çok sayıda yaralı
- Hazal Kaya gözleri dolarak anlattı
- HSK'ye soruşturma çağrısı
- Benzine dev zam pompaya yansıdı