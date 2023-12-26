Beşiktaş'ın yeni hocası kim olacak? Tüm gözler ona çevrildi!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 13:25

Güncelleme: 26.12.2023 - 13:25

Beşiktaş yönetimi, yeni teknik direktör konusunda görüşmelerini ve arayışlarını devam ettiriyor.

Önceliğini Ole Gunnar Solskjaer ve Bruno Genesio'ya veren Beşiktaş'ın, bu iki teknik direktörden olumsuz yanıt aldığı kaydedildi.

SÖZLEŞME SÜRESİNDE ANLAŞAMADI

1.5 yıllığına başkan seçilen Hasan Arat'ın, bu iki teknik direktöre 1.5 yıllık teklif sunduğu ancak en az 3 yıllık teklif istedikleri cevabını aldığı belirtildi. Sözleşme süresi konusunda orta yolun bulunamaması nedeniyle görüşmelerin olumsuz sonuçlandığı aktarıldı.

Ruud van Nistelrooy

Hollanda'da son olarak PSV Eindhoven'ı çalıştıran ve 50 maçta 2.2 puan ortalaması yakalayan 47 yaşındaki Ruud van Nistelrooy'un da kariyerinin bu aşamasında Türkiye'de çalışmak istemeyerek teklifi nazikçe geri çevirdiği ifade edildi.

GÖZLER SERGEN YALÇIN'A DÖNDÜ

Beşiktaş'ta bu gelişmeler üzerine rotanın tamamen Sergen Yalçın'a döndüğü ileri sürüldü. Siyah-beyazlıların eski teknik direktörü Sergen Yalçın'ın da adaylar arasında olduğunu belirten Beşiktaş yöneticisi Feyyaz Uçar, "Sergen, Beşiktaş'ın evladıdır. Hoca adaylarının arasında Sergen de var tabii ki. İsim zikretmemem lazımdı ama Beşiktaş'ın çocuğu olunca insan dayanamıyor" dedi.

Beşiktaş'ın başında daha önce 79 maça çıkan genç teknik direktör, 1.84'lük bir maç başı puan ortalaması yakalamıştı. Ayrıca Kara Kartal o dönem 1 Süper Lig şampiyonluğu ve 1 Türkiye Kupası şampiyonluğu yaşamıştı.