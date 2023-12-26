Yollar ayrılmıştı: Rıza Çalımbay'dan Beşiktaş açıklaması!

Yayınlanma: 26.12.2023 - 16:58

Güncelleme: 26.12.2023 - 16:58

Beşiktaş'taki görevinden ayrılan Rıza Çalımbay, Radyospor'da önemli açıklamalarda bulundu. Tecrübeli hoca, siyah-beyazlı takımdan ayrılış süreci hakkında konuştu.

Rıza Çalımbay'ın açıklamaları şu şekilde:

"Ben Beşiktaş olayına girmek istemiyorum artık. O yüzden konuşmak istemiyorum Beşiktaş'la ilgili. Kısa bir süreç oldu. Hiçbir antrenör o kadar süreç için mukavele yapmaz. Ben sadece Beşiktaş olduğu için yaptım. Onlara söz verdiğim için yaptım. O kadar. O süre bitti ve ben de bıraktım. O kadar."

"BEŞİKTAŞ MAÇINI İZLEMEDİM"

- Hatayspor - Beşiktaş maçını izlediniz mi?

"Maçı takip etmedim. Biraz dişim ağrıyordu o yüzden izleyemedim."

"Oraya girmesek, başka bir şey konuşsak daha iyi olur. Ben Beşiktaş'la ilgili bir şey konuşmak istemiyorum. Oraya da zarar olur. Bana da zarar olur bir şeyler konuştuğumuz zaman. Ben bıraktım artık. Ben girmek istemiyorum. Alıyorlar, büyütüyorlar bir şeyi. Ben oraya Beşiktaş sevgisinden dolayı gittim, anlamıyorlar."

"Getirsin bir tane antrenörü 2-3 haftalık göreyim. Ben sadece söz verdiğim için yaptım."

"BU SEZON ÇALIŞACAĞIM"

"Beşiktaş'tan önce 5-6 teklif vardı. Kabul etmedim ben. Bu sezon kesinlikle takım çalıştıracağım. Bayağı hırslı olarak çalıştıracağım, öyle böyle değil. İyi bir teklif gelirse tabii ki."

"Ligin seyri bu sene ikiye, üçe bölündü gibi. İkinci yarıda düşmeye oynayanlar olacak, orta sırada olanlar olacak ve Fenerbahçe ile Galatasaray gayet iyi gidiyor."

"O maçla ilgili, Süper Kupa'nın başka bir ülkede oynanması biraz tuhaf geliyor. Fenerbahçeli, Galatasaraylı kendi takımını görmek ister ama orada oldu. Bunda da kulüplerin menfaati ve Türkiye'nin menfaati oldu tahminime göre. Değişik bir maç olacak."

"DERBİYİ İZLEDİM"

"Derbiyi izledim. Aslında ikisi de yenmek istiyordu ama birbirlerine fırsat vermediler. Her türlü tedbiri almışlardı. Birbirine izin vermediler. Gayet derbi maçı gibi oldu. Kendilerine bir zarar vermeden bitirdiler maçı."

- "Daha önce yurtdışından teklif almıştınız?"

"Lugano'dan teklif gelmişti. O zaman bunlar ikinci ligdeydi. Ben kabul etmemiştim."

"ORADAKİ KİŞİLERE KIRGINIM"



- "Azerbaycan'dan sizinle irtibata geçen oldu mu?"

"Benim daha yeni oldu ayrılalı. Birden bire bir şey olacağını sanmıyorum. Biraz beklemek gerekiyor."

- "Bir kırgınlığınız var mı?"

"Beşiktaş'tan kırgın ayrıldım ama Beşiktaş'a kırgın değilim. Oradaki kişilere kırgınım. Başka bir şeye kırgın değilim. Taraftara, oyunculara teşekkür ettim, hepsine teşekkür ettim yani."