Beşiktaş'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu

Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Almanya'da kamp yapan Beşiktaş, Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programını duyurdu.

AA
Yayınlanma: 11.07.2023 - 15:52
Beşiktaş'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu
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Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.

Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.

Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:

15 Temmuz Cumartesi:

16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)

18 Temmuz Salı:

19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)

21 Temmuz Cuma:

17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)


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