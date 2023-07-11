Beşiktaş'ın Avusturya'daki hazırlık maçlarının programı belli oldu
Süper Lig'in yeni sezonu öncesi Almanya'da kamp yapan Beşiktaş, Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarının programını duyurdu.
Yeni sezon öncesi yurt dışı kamp çalışmaları için Almanya'da bulunan Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı belli oldu.
Almanya kampını 3 hazırlık maçıyla tamamlayacak siyah-beyazlı ekip, müsabakaları Avusturya'da oynayacak.
Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamaya göre Beşiktaş, hazırlık maçlarında Almanya'dan Augsburg, Macaristan'dan Mezökövesd Zsory ve Fransa'dan Strasbourg ile karşı karşıya gelecek.
Beşiktaş'ın hazırlık maçlarının programı TSİ şöyle:
15 Temmuz Cumartesi:
16.00 Beşiktaş-Augsburg (Kufstein Arena)
18 Temmuz Salı:
19.00 Beşiktaş-Mezökövesd Zsory (MGG Arena)
21 Temmuz Cuma:
17.00 Beşiktaş-Strasbourg (MGG Arena)
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