Adı Beşiktaş ile anılıyordu: Juventus'tan Vlahovic açıklaması

Yaz transfer döneminde kadrosuna katacağı isimlerle ilgili çalışmalarına hız veren ve Kassoum Ouattara'nın ile İlhan Fakılı'nın ardından Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı da İstanbul'a getiren Beşiktaş listesindeki diğer adaylarla görüşmelerini sürdürüyor.

İtalya Serie A ekibi Juventus ile sözleşmesi sona eren ve takımdan ayrılan Dusan Vlahovic ile ilgilenen Beşiktaş, Sırp golcüye teklifini sunmuştu. Vlahovic, henüz olumlu ya da olumsuz bir yanıt vermezken transferde Juventus yeniden devreye girdi.

JUVENTUS'TAN VLAHOVIC'IN AÇIKLAMASI

Juventus CEO'su Giovanni Carnevali, Sky Sports'un İtalya'daki bir etkinliğinde transfere yönelik konuşurken Vlahovic ve forvete yapacakları hamle için, "Onunla görüşmedik ama kapılar açık. Sadece onun ve Sörloth için değil, diğer oyuncular için de" dedi.

Giovanni Carnevali haziran ayının sonlarında Vlahovic ile ilgili yaptığı açıklamada deneyimli golcüyü kadroda düşünmediklerini belirtip, "Dusan Vlahovic önemli bir oyuncu ama planlarımız arasında yer almıyor" ifadelerini kullanmıştı.

VLAHOVIC'IN KARARI

Tuttosport'ta yer alan haberde ise Vlahovic'in Beşiktaş'ın teklifine sıcak bakmadığı ve Juventus ile yeniden görüşmek için zemin aradığı ifade edildi.

Vlahovic'in mali açıdan Avrupa'nın büyük kulüplerinden istediği teklifi alamadığı bu yüzden Juventus ile yeniden görüşmek istediği kaydedildi. İtalyan ekibinin de mali şartların uygun olması durumunda Vlahovic ile yeniden sözleşme imzalayabileceği aktarıldı.

Juventus formasıla geçtiğimiz sezon 23 maçta süre alırken 10 gol ve 2 asist kaydetti. Vlahovic, Juventus'a 2022'de transfer olmuş ve öncesinde Fiorentina, Partizan ve OFK Beograd takımlarında oynamıtşı.