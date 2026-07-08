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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na veda

Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na veda

8.07.2026 14:36:00
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Cumhuriyet Spor
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Beşiktaş'tan Ersin Destanoğlu'na veda

Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş, sözleşmesi sona eren Ersin Destanoğlu'na veda etti.

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Beşiktaş'ta Ersin Destanoğlu dönemi resmen sona erdi.

Siyah-beyazlılar, altyapısından yetişen ve sözleşmesi biten 25 yaşındaki kaleci ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Beşiktaş, Ersin Destanoğlu için veda paylaşımı yaptı ve bu paylaşıma, "Her şey için teşekkürler Ersin" ifadeleri ile birlikte siyah-beyaz kalp emojileri ekledi.

İşte Beşiktaş'ın paylaşımı:

Beşiktaş forması altında 151 maçta sahaya çıkan Ersin Destanoğlu, 47 maçta kalesini gole kapattı ve 182 gole engel olamadı. Ersin Destanoğlu, Beşiktaş 5 kupa kazanma başarısı gösterdi.

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