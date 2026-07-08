İstanbul'a geliş saati belli oldu: Beşiktaş, Salih Özcan'ı resmen duyurdu

Yeni sezon öncesinde kadrosuna katacağı isimlerle ilgili çalışmalarını sürdüren Beşiktaş, Kassoum Ouattara ve İlhan Fakılı transferlerini resmi olarak açıklamıştı. Siyah-beyazlı kulüp dün, anlaşma sağladığı Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ı da İstanbul'a getirmişti.

SALİH ÖZCAN BEŞİKTAŞ'TA

Beşiktaş Kassoum Ouattara, İlhan Fakılı, Alexander Nübel ve Doğan Alemdar'ın ardından bir transferi daha duyurdu. Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada Borussia Dortmund ile sözleşmesi sona eren Salih Özcan ile prensip anlaşmasına varıldığı ve milli futbolcunun bu gece İstanbul'da olacağı belirtildi.

BEŞİKTAŞ TRANSFERİ AÇIKLADI

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Prensip anlaşmasına vardığımız serbest statüdeki milli futbolcu Salih Özcan, sağlık kontrolleri ve transfer sürecinin tamamlanması için bu akşam İstanbul’a gelecektir. Salih Özcan’ı taşıyan uçak 23.25’te İstanbul Havalimanı Dış Hatlar Terminali’nde olacaktır" ifadelerini kullanıldı.

SALİH ÖZCAN'IN KARİYERİ

Futbola Almanya'da SC West'in altyapısında başlayan Salih Özcan, sonrasında sırasıyla Köln, Holstein Kiel ve Borussia Dortmund formalarını giydi. Wolfsburg'da bir sezon kiralık olarak oynayan deneyimli orta saha sonrasında yeniden Dortmund'a döndü. Salih Özcan, kariyeri boyunca 353 maçta süre alırken 42 gol ve 23 asist kaydetti.