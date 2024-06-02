Beşiktaş'tan Solskjaer hamlesi: 'Mourinho'ya meydan okuyacak'

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer ile ilgilendiği iddia edildi. İngiliz basınında, "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor" yorumu yapıldı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 02.06.2024 - 16:07
Beşiktaş'tan Solskjaer hamlesi: 'Mourinho'ya meydan okuyacak'
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Teknik direktör arayışlarını sürdüren Beşiktaş'ın, Ole Gunnar Solskjaer'le ilgilendiği ileri sürüldü.

NTV Spor'un Mirror'dan aktardığı habere göre; siyah beyazlılar geçtiğimiz aralık ayında da görüştüğü ancak anlaşamadığı Solskjaer'den vazgeçmiyor.

Beşiktaş'ın Fernando Santos'la Nisan ayında yollarını ayırmasının ardından, 51 yaşındaki çalıştırıcının siyah beyazlı kulübün teknik direktör adayları arasında ilk sıralarda yer aldığı ileri sürüldü.

"MOURİNHO'YA MEYDAN OKUMASINI İSTİYOR"

İngiliz gazetesi haberinde, Fenerbahçe'nin Jose Mourinho ile anlaşmasına da atıfta bulunarak "Beşiktaş, Ole Gunnar Solskjaer'in gelecek sezon Türkiye'de Jose Mourinho'ya meydan okumasını istiyor" yorumunu yaptı.

Norveçli teknik direktör, son olarak görev aldığı Manchester United ile yollarını Kasım 2021'de ayırmıştı.


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