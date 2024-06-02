Sözleşmesi sona eriyor: Beşiktaş'ta Cenk Tosun gelişmesi!

Yayınlanma: 02.06.2024 - 14:11

Güncelleme: 02.06.2024 - 14:11

Sezonu Ziraat Türkiye Kupası şampiyonu olarak tamamlayan Beşiktaş yeni sezon planlamasına başladı. Siyah-Beyazlılar iç transferde düğmeye bastı.

YÖNETİM, CENK TOSUN İLE GÖRÜŞECEK

Beşiktaş, sözleşmesinin sonuna gelen tecrübeli forvet Cenk Tosun hakkında kararını verdi.

TRT Spor'un haberine göre Hasan Arat yönetimi, 32 yaşındaki futbolcu ile görüşme gerçekleştirecek.

EURO 2024 SONRASI MASAYA OTURULACAK

Haberde, EURO 2024'te mücadele edecek A Milli Takım'ın geniş kadrosunda yer alan Cenk Tosun ile turnuvanın ardından masaya oturulacağı bildirildi.

PERFORMANSI

Bu sezon Beşiktaş formasıyla 47 karşılaşmada 2503 dakika süre alan Cenk Tosun, rakip fileleri 11 kez havalandırmayı başardı. 32 yaşındaki forvet, 8 defa da takım arkadaşlarına gol pası verdi.