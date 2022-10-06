Adı Fatih Terim ile anılıyordu: Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!
İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekibi Sevilla, teknik direktörlük görevine Arjantinli hoca Jorge Sampaoli'yi getirdi.
La Liga ekiplerinden Sevilla'da yeni teknik direktör Jorge Sampaoli oldu.
Endülüs ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.
LİGDE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR
İspanya Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan Sevilla, oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.
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