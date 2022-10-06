Adı Fatih Terim ile anılıyordu: Sevilla'nın yeni hocası belli oldu!

06 Ekim 2022 Perşembe, 17:39

La Liga ekiplerinden Sevilla'da yeni teknik direktör Jorge Sampaoli oldu.

Endülüs ekibinden yapılan açıklamada, 2016-2017 sezonunda da takımı çalıştıran Sampaoli ile 1+1 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sevilla, Şampiyonlar Ligi'nde aldığı 4-1'lik Borussia Dortmund mağlubiyeti sonrası Julen Lopetegui ile yollarını ayırmıştı.

LİGDE ZOR GÜNLERDEN GEÇİYOR

İspanya Ligi'ne bu sezon oldukça kötü bir başlangıç yapan Sevilla, oynadığı 7 maçta sadece bir galibiyet alabildi.