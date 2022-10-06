Sevilla'da Julen Lopetegui dönemi sona erdi! Gündem Fatih Terim...
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da arka arkaya alınan kötü sonuçların ardından teknik direktör Julen Lopetegui ile yollar ayrıldı. Akıllara İspanyol basınının birkaç gün önce ortaya attığı Fatih Terim iddiası geldi.
İspanya La Liga ekiplerinden Sevilla'da uzun süredir geleceği tartışılan Julen Lopetegui hakkında resmi açıklama geldi ve yolların ayrıldığını duyuruldu.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Borussia Dortmund'a 4-1 kaybeden İspanyol temsilcisi, maçın hemen ardından Teknik Direktör Julen Lopetegui'nin görevine son verildiğini açıkladı.
FATİH TERİM'İN İSMİ GÜNDEME GELMİŞTİ
Galatasaray'dan olaylı bir şekilde ayrıldıktan sonra herhangi bir takımla anlaşmayan Fatih Terim hakkında geçtiğimiz günlerde yeni bir iddia ortaya atılmıştı.
Sevilla'da Lopetegui sonrasında takımın başına geçmesi muhtemel adaylar arasındaki isimlerin başında Fatih Terim'in geldiği iddia edilmişti.
İspanyol spor programı Carrusel Deportivo’da yer alan bir habere göre, Fatih Terim, Sevilla’nın teknik direktör arayışlarında listenin başında yer alıyordu.
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