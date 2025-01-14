Eski hakemler Konyaspor - Fenerbahçe maçını değerlendirdi: Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Eski hakemler, Fenerbahçe'nin Konyaspor'u 3-2 mağlup ettiği maçın tartışmalı pozisyonlarını yorumladı.
Trio ekibi Bahattin Duran, Bülent Yıldırım ve Deniz Çoban, Tümosan Konyaspor - Fenerbahçe maçının tartışmalı pozisyonlarını değerlendirdi.
25. dakika, Fenerbahçe'nin ikinci golünden önce verilen korner kararı doğru mu?
Bahattin Duran: Çok garip bir pozisyon. Önce kendi kendime net korner dedim. Sonra başka açıdan acaba Fenerbahçeli oyuncudan mı çıktı dedim. Sonra tekrar Konyalı'ya mı geldi diye düşündüm. Ben burada hakem kararına saygı duyarım. 7-8 açı var, birçoğunda Konyalı oyuncudan çıktığını görüyorum ama 1 ya da 2 açı var ki kafa karıştırıyor.
Deniz Çoban: En son Konyalı'dan çıkıyor gibi görüyorum burada ben. 7-8 açının hepsini izledim çoğunda Konyalı oyuncudan çıkmış gibi. Televizyondan izleyip net korner ya da aut diyemiyorsak hakeme güvenmeliyiz.
Bülent Yıldırım: Hakemin açısının iyi olduğunu ve 5 numaralı oyuncunun kramponunun ucundan bükülerek kornere gittiğini düşünüyorum.
36. dakika, Kostic'in Oğulcan'a faulünde kart gerekir miydi?
Bahattin Duran: Benim için tartışmasız bir sarı kart. Önceki pozisyona farkı yok.
Deniz Çoban: Çok benzer pozisyonlar. Önceki pozisyonda yardım alabildiği için çözdü, burada çözemedi.
Bülent Yıldırım: Kendinizi bükseniz bile rakibin sağlığı için tehdit var. Biraz önceki sarı kartın aynısı olmalıydı.
42. dakika, Szymanski'nin yere düştüğü pozisyon penaltı mı?
Bahattin Duran: Çok hafif bir el teması var, ihlal yok. Devam kararı doğru burada.
Deniz Çoban: Szymanski de dengesini kaybettiği için düşüyor, ona da sarı kart çıkmaz.
Bülent Yıldırım: Katılıyorum, devam.
67. dakika, Konyaspor'un penaltı beklediği pozisyonda devam kararı doğru mu?
Deniz Çoban: Kostic'in net müdahalesi var. Net penaltı. Hakem yine geç kaldı. Pozisyon öncesinde Tadic'e faul yok. VAR'ın müdahale etmesi gerekiyordu. Kostic'in ikinci sarı karttan ihracı gerekiyordu.
BahattinDuran: Konyaspor'un penaltı kazanması, Kostic'in ihraç edilmesi gerekirdi.
Bülent Yıldırım: Kontrolsüz hareket. Verilmesi gereken penaltı ve ikinci sarı kart olmalıydı.
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