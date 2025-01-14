Kulübüyle anlaşma sağlandı: Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için harekete geçti!

Yayınlanma: 14.01.2025 - 12:43

Güncelleme: 14.01.2025 - 12:43

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere olduğu iddia edildi.

OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI

Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.

Fenerbahçe, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.

OYUNCUNUN RAKAMLARI

Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.