Kulübüyle anlaşma sağlandı: Fenerbahçe, Brezilyalı stoper için harekete geçti!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin Eintracht Frankfurt forması giyen Tuta için takımıyla anlaştığı iddia edildi.
Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, sürpriz bir transferi tamamlamak üzere olduğu iddia edildi.
OYUNCU İLE GÖRÜŞMELER BAŞLADI
Yağız Sabuncuoğlu'nun haberine göre; Fenerbahçe, 25 yaşındaki stoper Tuta'nın transferi için kulübü Eintracht Frankfurt ile anlaşmaya vardı. Sarı-lacivertli ekip oyuncunun temsilcisi ile sözleşme görüşmelerine başladı.
Fenerbahçe, oyuncuyla da kısa süre içinde anlaşma sağlayıp transferi resmi olarak açıklamak için görüşmelerini sürdürüyor.
OYUNCUNUN RAKAMLARI
Frankfurt'un 2019 yılında 1.8 milyon Euro'ya transfer ettiği Brezilyalı stoper, bu sezon 22 maçta forma giydi ve 1 gol attı.
Etiketler: #tuta #fenerbahçe #eintracht frankfurt
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