Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Boca Juniors'tan Medina açıklaması!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe ile adı anılan Cristian Medina hakkında takımı Boca Juniors'un yöneticisi Mauricio Serna'dan açıklama yapıldı.
Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Boca Juniors forması giyen Cristian Medina için yeni bir açıklama geldi.
TNT Sports'a röportaj veren Boca Juniors yöneticisi Mauricio Serna, futbolcunun geleceğine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Mauricio Serna çıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Henüz elimizde net bir şey yok. Birçok söylenti var. Ne yazık ki bazı ülkelerde transfer piyasası hala açık. Bu da bizi zorluyor.
'PARAYI MASAYA KOYUYORLAR VE ALIYORLAR'
"Parayı masaya koyuyorlar ve oyuncularınızı alıyorlar. Zor durumda kalıyorsunuz ama oyunun kurallarından biri de bu. Cristian'ın bizimle kalacağına, gittikçe daha iyi oynayacağına, parlayacağına inanıyoruz. Medina çok daha fazlası olabilir."
Etiketler: #fenerbahçe #Cristian Medina #boca juniors
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