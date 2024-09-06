Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'de Teknik Direktör Jose Mourinho'nun 3 futbolcunun kalmasını istediği iddia edildi.

cumhuriyet.com.tr
06 Eylül 2024 Cuma, 09:37
Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun sarı-lacivertlilerin 3 yıldız futbolcunun takımdan ayrılmasını istemediği iddia edildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

Sabah'ta yer alan habere göre; Portekizli çalıştırıcı, sezon başı kadro planlamasında sportif direktör Mario Branco ve yönetim kurulu üyesi Acun Ilıcalı ile görüşmesinde kulübün menfaatleri doğrultusunda oyuncu satışına sıcak baktığını belirtmişti. Sarı lacivertliler, Ferdi Kadıoğlu'nu 30 milyon Euro'ya Brighton'a gönderirken Portekizli çalıştırıcının yönetime satış konusunda sunduğu rapor ortaya çıktı.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

SZYMANSKI'YE 15 MİLYON EURO TEKLİF

Polonyalı yıldız Sebastian Szymanski, Mourinho'nun planlamasında kilit rol üstleniyor. Oyun temposu, görüşü ve savunmaya yardımıyla takımın olmazsa olmazı görülüyor. Polonyalı'yı çok etkili bulan Portekizli hoca, 'Satılmasın' raporu verdi. Napoli, Valencia ve Fiorentina'dan 15 milyon Euro resmi teklif gelmesine rağmen reddedildi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

DJIKU'YA AYRILIK İZNİ ÇIKMADI

Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor. Lazio, Marsilya ve Rennes kapıyı çalarken bedelsiz bir şekilde kadroya katılan oyuncuya gelen teklifler kabul görmedi.

Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

İSMAİL YÜKSEK İÇİN DORTMUND REDDEDİLDİ

Performansıyla beğenileri toplayan İsmail Yüksek, Mourinho'nun gözüne girdi. Özellikle idmandaki çalışkanlığı ve bitmek bilmeyen fizik gücüne sahip olması nedeniyle deneyimli hoca, İsmail'in takımda kalmasını istedi. Hem 6 numara hem de 8 numara oynayabilen 25 yaşındaki futbolcu için Marsilya, Leverkusen ve Dortmund'un teklifleri doğrudan reddedildi.

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