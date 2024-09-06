Jose Mourinho, Fenerbahçe'de 3 yıldız futbolcunun ayrılığına izin vermedi!

DJIKU'YA AYRILIK İZNİ ÇIKMADI

Deneyimli teknik adam, elinde Djiku gibi profilden sadece bir tane olduğunu belirtti. Oyuncunun hızına, çabukluğuna ve pozisyon bilgisine güveniliyor. Lazio, Marsilya ve Rennes kapıyı çalarken bedelsiz bir şekilde kadroya katılan oyuncuya gelen teklifler kabul görmedi.