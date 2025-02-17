Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Eser Gürbüz'den transfer iddialarına cevap!
Heerenveen'in 17 yaşındaki futbolcusu Eser Gürbüz, hakkındaki Fenerbahçe haberlerine cevap verdi.
Heerenveen forması giyen 17 yaşındaki Eser Gürbüz, geleceğine dair açıklamada bulundu.
Hakkında Fenerbahçe haberleri çıkan genç futbolcu, yaptığı açıklamada, "Türkiye'de yaşayan akrabalarım var. Fenerbahçeli ve Galatasaraylı olanlar var. Ayrıca birkaç kişi de Beşiktaşlı. Özellikle Fenerbahçeli olan aile üyelerim, benim Fenerbahçe'ye transfer olmam için mesaj atıyorlar" dedi.
Heerenveen forması altında bu sezon A Takım'da 3 maçta süre bulan Eser Gürbüz, 2 gol attı ve 1 asist yaptı.
Hollanda U18 Milli Takımı'nda oynayan genç futbolcu, sağ ve sol kanatta forma giyiyor.
Etiketler: #Eser Gürbüz #Heerenveen #fenerbahçe
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