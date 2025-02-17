Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'de deplasmanda Charleroi'yi 1-0 mağlup etti.
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'in 26. haftasında deplasmanda Charleroi ile karşılaştı.
Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve ligde üst üste 2. galibiyetini aldı.
Anderlecht'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Luis Vazquez kaydetti.
Bu sonucun ardından 45 puana ulaşan Anderlecht, 4. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Charleroi ise 8. sırada konumlandı.
FENERBAHÇE İLE RÖVANŞ NE ZAMAN?
UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.
Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.
Etiketler: #Anderlecht #Charleroi #Belçika Pro Lig
Spor Haberleri
- Mustafa Denizli'den flaş Talisca iddiası
- Juventus, Inter'i tek golle yıktı!
- Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2
- Can Uzun'un gol attı, Frankfurt kazandı!
- Fenerbahçe, Aras Kargo deplasmanında hata yapmadı
- 'Çok basit pozisyonlarda...'
- 'İyi ki Nesyri var'
- Alperen Şengün'ün takımı All-Star'da finalde kaybetti
- Galatasaray, Rizespor deplasmanında!
- Yunanistan Kupası'nda zafer Panathinaikos'un!
En Çok Okunan Haberler
-
- Fark kapanıyor, 4 parti barajı geçiyor!
- Tayfun Demirören hakkında tahliye kararı
- Yönter'den 'Allah razı olsun' mesajı
- Saray'dan 'ihanet' çıkışı
- Erdoğan, Özel'e açtığı davada kaybetti
- 'Kral Kaybederse' dizisinin Kenan Baran'ı gerçekte kim?
- AKP'li milletvekilinden skandal sözler!
- Devlet Bahçeli'den flaş 'TÜSİAD' çıkışı
- Güney Afrika'da vurularak öldürüldü
- Tanju Özcan'dan anket çıkışı: 'İçim daralıyor...'