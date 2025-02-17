Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'de deplasmanda Charleroi'yi 1-0 mağlup etti.

Fenerbahçe'nin rakibi Anderlecht'ten 2'de 2
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Haber Merkezi
Yayınlanma: 17.02.2025 - 10:24

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Anderlecht, Belçika Pro Lig'in 26. haftasında deplasmanda Charleroi ile karşılaştı.

Mücadeleyi deplasman ekibi 1-0 kazandı ve ligde üst üste 2. galibiyetini aldı. 

Anderlecht'e galibiyeti getiren golü 62. dakikada Luis Vazquez kaydetti.

Bu sonucun ardından 45 puana ulaşan Anderlecht, 4. sıraya yerleşti. 33 puanda kalan Charleroi ise 8. sırada konumlandı.

FENERBAHÇE İLE RÖVANŞ NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turu ilk maçında Fenerbahçe, evinde karşı karşıya geldiği Belçika temsilcisi Anderlecht'i Dusan Tadic, Edin Dzeko ve Youssef En-Nesyri'nin attığı gollerle 3-0 mağlup etti.

Mücadelenin rövanşı, 20 Şubat Perşembe günü Belçika'da oynanacak.


Etiketler: #Anderlecht #Charleroi #Belçika Pro Lig

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