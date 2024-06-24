Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!

Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 sezonunda futbol takımının giyeceği formaları tanıttı.

Fenerbahçe'nin İç Saha, Deplasman ve alternatif formaları satışa sunuldu.

Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. ????



2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. pic.twitter.com/vDwNFziIPV