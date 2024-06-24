Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı ve satışa sunulduğunu açıkladı.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 24.06.2024 - 16:35
Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!
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Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 sezonunda futbol takımının giyeceği formaları tanıttı.

Fenerbahçe'nin İç Saha, Deplasman ve alternatif formaları satışa sunuldu.

 


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