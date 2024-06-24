Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!
Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, 2024-2025 sezonunda giyeceği formaları tanıttı ve satışa sunulduğunu açıkladı.
Fenerbahçe Kulübü, 2024-25 sezonunda futbol takımının giyeceği formaları tanıttı.
Fenerbahçe'nin İç Saha, Deplasman ve alternatif formaları satışa sunuldu.
Sırtına geçirdiğin anda, buluşur mazinin tüm efsaneleri… Çünkü bu bir DNA meselesi. ????— Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 24, 2024
2024/25 Fenerbahçe İç Saha, Deplasman ve Alternatif formaları şimdi satışta. pic.twitter.com/vDwNFziIPV
Spor Haberleri
- İki eski kaptandan itidal çağrısı!
- Beşiktaş'tan stadyum başvurusu!
- 2 Süper Lig ekibine transfer yasağı!
- Çekya'dan Türkiye açıklaması!
- MKE Ankaragücü'nde sürpriz ayrılık
- Fenerbahçe 2024-25 sezonu formalarını tanıttı!
- Stuttgart'ın yıldızından flaş karar!
- 'Bir kere bile uçağınıza binmedim ama...'
- Galatasaraylı yıldızdan Türkiye itirafı!
- Lazar Samardzic kimdir?
En Çok Okunan Haberler
-
- Ayhan Sicimoğlu'ndan çalışanına tokatlı saldırı
- Üç hilalin gölgesindeki suç örgütü
- 4 saatlik ekonomi zirvesi sona erdi
- Saray'dan kim sızdırdı?
- En düşük memur ve emekli maaşı ne kadar olacak?
- Kanada’ya büyük göç!
- 'Faturayı vatandaşa çıkarmakta ısrarlılar'
- İYİ Partili başkanın 'çirkin ifadesine' tepkiler büyüyor
- 'Hasar tespit' tamamlandı
- İmamoğlu'ndan Adalar açıklaması