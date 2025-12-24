Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: PSV'nin Joey Veerman kararı resmen açıklandı!

Cumhuriyet Gazetesi Logo
PSV Eindhoven, transferde adı Fenerbahçe ile anılan Hollandalı oyuncu Joey Veerman'ın takımda kalacağını duyurdu.

PSV Eindhoven, Fenerbahçe'nin transfer gündeminde yer alan Joey Veerman ile ilgili kararını resmen açıkladı.

Hollanda ekibi, 27 yaşındaki orta saha oyuncusunun kulüpte kalacağını duyururken, böylece Fenerbahçe cephesinde bir süredir devam eden transfer süreci de netlik kazandı.

PRENSİP ANLAŞMASINA VARILDIĞI İDDİA EDİLMİŞTİ

Sarı-lacivertlilerin daha önce Joey Veerman ile prensip anlaşmasına vardığı ve transfer için PSV Eindhoven ile görüşmeler yürüttüğü öne sürülmüştü.

Fenerbahçe'nin, Hollandalı futbolcu için 18 milyon Euro bonservis bedeli teklif ettiği, ancak bu sürecin ardından görüşmeleri bir süreliğine askıya alındığı belirtilmişti.

Teknik direktör Domenico Tedesocu'nun Joey Veerman'ın transferine soğuk baktığı için Fenerbahçe'nin transferden vazgeçtiği öğrenildi.

VEERMAN: "YAKINDA GÖRÜŞMEK ÜZERE"

Kararın açıklanmasının ardından Joey Veerman da kulüp kanallarından bir mesaj paylaştı.

Hollandalı futbolcu, "Herkese 2025'in son günlerinde harika bir finali diliyorum. Yeni yıldan itibaren ise tüm oyuncu grubumuzla birlikte unutulmaz bir ikinci yarı geçirmek için her şeyimizi ortaya koyacağız. Yakında görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı.

EARNEST STEWART: "KULÜP İÇİNDE NETLİK SAĞLANDI"

PSV Eindhoven Futbol Direktörü Earnest Stewart ise kararın gerekçesini şu sözlerle açıkladı:

"Joey, Peter Bosz'un takımında birçok açıdan çok önemli bir oyuncu. Hem sahada hem de saha dışında kalite, tecrübe ve liderlik getiriyor. Bu kararla kulüp içindeki herkes için netlik sağlamış olduk. Bu da bize huzur veriyor ve önümüzdeki aydan itibaren hedeflerimize tam odaklanma imkânı tanıyor. Çok başarılı bir ikinci yarı için birlikte var gücümüzle çalışacağız."

FENERBAHÇE İÇİN YENİ ADAYLAR

Öte yandan Fenerbahçe'nin, Leon Goretzka ve Rocco Reitz'in yanı sıra adı gizli tutulan birkaç orta saha oyuncusuyla daha temas kurduğu, bu nedenle Joey Veerman transferinden vazgeçtiği iddia edildi.

