Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Terzic'ten İstanbul ziyareti!

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve yaklaşık bir yıldır boşta olan teknik direktör Edin Terzic, İstabul'a geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken, Terzic'in İstanbul ziyareti Hırvat teknik adamın sarı lacivertlilerin listesinde yer aldığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23'te şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu.

42 yaşındaki teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Slaven Bilic'in yardımcı antrenörü olarak Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.