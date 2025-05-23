Cumhuriyet Gazetesi Logo
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Terzic'ten İstanbul ziyareti!

Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Terzic'ten İstanbul ziyareti!

23.05.2025 09:23:00
Güncellenme:
Cumhuriyet Spor
Takip Et:
Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Terzic'ten İstanbul ziyareti!

Fenerbahçe'nin listesinde yer aldığı iddia edilen Edin Terzic, İstanbul'a geldi.

Son olarak Borussia Dortmund'u çalıştıran ve yaklaşık bir yıldır boşta olan teknik direktör Edin Terzic, İstabul'a geldi.

NTV Spor'da yer alan habere göre; Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun geleceği belirsizliğini korurken, Terzic'in İstanbul ziyareti Hırvat teknik adamın sarı lacivertlilerin listesinde yer aldığı iddialarını da beraberinde getirdi.

Borussia Dortmund ile 2021'de Almanya Kupası'nı kazanan Terzic, 2022-23'te şampiyonluğu son haftada Bayern Münih'e kaptırmıştı. Deneyimli çalıştırıcı yönetiminde geçen sezon Şampiyonlar Ligi finali oynayan Alman ekibi, Real Madrid'e 2-0 mağlup olmuştu. 

42 yaşındaki teknik adam, 2013-2015 yılları arasında Slaven Bilic'in yardımcı antrenörü olarak Beşiktaş'ta da görev yapmıştı.

İlgili Konular: #İstanbul #fenerbahçe #edin terzic

İlgili Haberler

Edin Terzic: '34 maçta şansımız yok ama 1 maçta var'
Edin Terzic: '34 maçta şansımız yok ama 1 maçta var' Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Şampiyonlar Ligi finali öncesi açıklamalarda bulundu.
Edin Terzic: 'Daha fazlasını hak ettik!'
Edin Terzic: 'Daha fazlasını hak ettik!' Borussia Dortmund Teknik Direktörü Edin Terzic, Real Madrid maçının ardından açıklamalarda bulundu.
West Ham United'da Edin Terzic planı
West Ham United'da Edin Terzic planı West Ham United, Julen Lopetegui ile yolların ayrılması durumunda teknik direktörlük görevine Edin Terzic'i getirmeyi düşünüyor.