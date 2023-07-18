Adı Fenerbahçe ile anılıyordu: Wilfried Zaha'nın seçenekleri 2'ye düştü!

Yayınlanma: 18.07.2023 - 17:11

Güncelleme: 18.07.2023 - 17:11

Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için çalışmalarını yürüttüğü Wilfred Zaha hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı.

İngiltere merkezli Sky Sports'un haberine göre; Fenerbahçe'den ve Crystal Palace'tan önemli teklifler alan Wilfred Zaha, önündeki üçüncü seçeneği ortadan kaldırdı.

Haberde; Zaha'nın, kendisine talip olan Suudi Arabistan ekibi Al Ettifaq'a olumsuz yanıt verdiği ifade edilirken, yıldız oyuncunun Fenerbahçe ile Crystal Palace arasında kısa sürede karar vereceği belirtildi.

Wilfried Zaha

WILFRED ZAHA KİMDİR?

30 yaşındaki Fildişi Sahilli forvet, kariyeri boyunca Crystal Palace, Manchester United, Cardiff City formasını giydi. Geçen sezon Crystal Palace ile 28 resmi maçta 2384 dakika sahada kalan 1.80 boyundaki Zaha 7 gol, 3 asistlik performansa imza attı.

Bu maçların 21'inde sol kanat olarak oynayan Zaha, 7 karşılaşmada ise santrfor olarak oynadı. 2015 yılında imza attığı Crystal Palace ile olan sözleşmesi ise geçen sezon sonunda bitti.