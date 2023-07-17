Son Dakika: Fenerbahçe Mbwana Samatta ile yolları ayırdı
Son dakika... Süper Lig ekibi Fenerbahçe, Tanzanyalı futbolcu Mbwana Samatta'nın Yunan kulüp PAOK'a transfer olduğunu açıkladı.
Fenerbahçe, Mbwana Samatta'nın PAOK'a transfer olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Profesyonel Futbol Takımımızda futbolcularımızdan Mbwana Samatta, Yunanistan'ın Paok Kulübüne transfer olmuştur. Oyuncuya bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz" denildi.
Mbwana Samatta
33 MAÇTA 6 GOL ATTI
30 yaşındaki futbolcunun sarı-lacivertlilerle 1 yıl daha kontratı bulunuyordu.
Fenerbahçe formasıyla toplam 33 maça çıkan Mbwana Samatta 6 gol kaydetti.
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