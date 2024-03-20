Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen'den transfer mesajı!

İngiltere Premier Lig ekibi Manchester United forması giyen Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, ülkesinin basınına konuştu. Yedek oturmaktan memnun olmadığını belirten Eriksen, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini ima etti.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 20.03.2024 - 12:10
Adı Galatasaray ile anılıyordu: Christian Eriksen'den transfer mesajı!
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Manchester United forması giyen Christian Eriksen'in Galatasaray'ın gündeminde olduğu iddia edilmişti. Deneyimli futbolcu, İngiliz ekibindeki durumuna dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

ERİKSEN'DEN AYRILIK İMASI

Danimarka merkezli Tipsbladet'e konuşan Christian Eriksen, düzenli forma giyemediği için mutsuz olduğunu açıkladı. Eriksen'in açıklaması şu şekilde:

"Erik ten Hag ile durumdan elbette mutsuz olduğumu, mümkün olduğunca çok oynamak istediğimi konuştum. Seçtiği takımın bu olduğunu ve Kobbie'nin iyi gittiğini, orta sahanın geri kalanının da iyi gittiğini, dolayısıyla yer için rekabet olduğunu, üst düzey bir kulüpte oynuyorsanız bunun beklenen bir şey olduğunu söyledi."

Düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamak istediğini belirten tecrübeli yıldız, yaz transfer döneminde takımdan ayrılabileceğini ima etti.

Eriksen, "Elbette uzun vadede endişelenebilirsiniz çünkü mümkün olduğunca çok oynamak istiyorum. Yedek kulübesinde oturmak istemezsiniz. Benim böyle bir yaklaşımım yok" ifadelerini kullandı.

ADI GALATASARAY İLE ANILIYORDU

Öte yandan Christian Eriksen'in adı bir süredir Galatasaray ile anılıyor. İngiltere merkezli The Sun'da yer alan haberde, Galatasaray'ın Danimarkalı orta saha ile önceki ay görüşmelerde bulunduğu iddia edildi.

Yine haberde Galatasaray'ın yanı sıra eski takımı Brentford'un da Christian Eriksen'in bir diğer seçenek olarak önünde durduğu vurgulandı.

Bu sezon tüm kulvarlarda 21 maça çıkıp 1127 dakika süre alan Eriksen 1 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.


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