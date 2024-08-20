Young Boys maçı kamp kadrosu açıklandı: Galatasaray'da flaş eksik!
UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turu ilk maçında deplasmanda Young Boys ile karşı karşıya gelecek Galatasaray, kamp kadrosunu duyurdu.
Galatasaray'ın Young Boys maçı kamp kadrosu belli oldu.
Milli oyuncu Barış Alper Yılmaz, gıda zehirlenmesi nedeniyle kadroda yer almadı.
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UEFA'ya bildirilmeyen Eyüp Aydın, Sergio Oliveira, Yusuf Demir, Taylan Antalyalı ve Halil Dervişoğlu da İsviçre'ye götürülmedi.
Öte yandan sakatlığı devam eden Davinson Sanchez de takımla birlikte İsviçre'ye götürülmeyen bir diğer isim oldu.
Geçen sezonki Sparta Prag mücadelesinde kırmızı kart görerek 1 maç ceza verilen Kaan Ayhan da karşılaşmada görev yapamayacak.
Galatasaray'ın açıklaması şu şekilde:
"Bulantı, kusma ve ishal şikayetleri olan ve gıda zehirlenmesi yaşadığı tespit edilen Barış Alper Yılmaz, bugün İsviçre'ye hareket eden kafilede yer almadı. Futbolcumuzun durumuna yarın sabah yapılacak değerlendirmenin ardından karar verilecek."
Galatasaray'ın kamp kadrosunda şu isimler yer alıyor:
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